Косметолог Хелин Тенсон: большинство женщин не знает свою кожу лица

Согласно проведенным Artistry опросам, 95% женщин беспокоит не менее трех проблем кожи лица. Больше всего забот причиняют сухость кожи, бледность лица, неравномерность цвета кожи, чрезмерная пигментация и различные возрастные проявления, такие как морщины и дряблость кожи. По словам косметолога Хелин Тенсон, в большинстве случаев причина кроется в неправильном уходе, поскольку люди недостаточно хорошо знают свою кожу лица.
По словам косметолога с 14-летним стажем Хелин Тенсон, при выборе крема для лица следует в первую очередь выяснить, какие действующие вещества на самом деле нужны коже.
«Уровень осведомленности наших женщин о представленных на рынке продуктах по уходу за кожей постепенно растет, и все больше женщин обращаются к косметологам и дерматологам. Однако, несмотря на это, крем большинство дам выбирают, руководствуясь советом подруги, под влиянием рекламы или просто потому, что на него была скидка. Крем подбирают методом проб и ошибок – если для лица не подойдет, подойдет для тела», – рассказала Тенсон.
«Каждая третья эстонская женщина знает, какая у нее кожа, и использует подходящую косметику. Более половины женщин не умеют определить тип кожи лица – например, думают, что кожа сухая, и пользуются увлажняющим кремом или сывороткой, но на самом деле кожа жирная, с комедонами и прыщиками. Неправильно подобранный крем – не единственный виновник проблем кожи, но и недооценивать влияние кремов также не стоит, – добавила Тенсон. – Индивидуальный уход за кожей приобретает все большую популярность, ведь большинство женщин ищет решение нескольких проблем сразу».
На основании результатов опросов и полученных от женщин отзывов, был создан первый персонализированный продукт бренда Artistry для ухода за кожей – сыворотка для лица Signature Select. Сыворотку, содержащую экстракты ацеролы, черной смородины, зеленого чая, граната и шпината, дополняют пять концентратов с разным действием – увлажнение, борьба с морщинами, укрепление, придание блеска и борьба с пигментными пятнами. Концентраты можно добавить в основу в соответствии с индивидуальными особенностями кожи, получив в результате сыворотку, которая будет решать до трех проблем одновременно.
В проведенных Artistry опросах приняли участие более 32 000 человек по всему миру. Цель проходивших на протяжении десяти лет компьютерных анализов и опросов заключалась в определении наиболее распространенных проблем кожи лица.