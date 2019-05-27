Косметолог Хелин Тенсон: большинство женщин не знает свою кожу лица

«Уровень осведомленности наших женщин о представленных на рынке продуктах по уходу за кожей постепенно растет, и все больше женщин обращаются к косметологам и дерматологам. Однако, несмотря на это, крем большинство дам выбирают, руководствуясь советом подруги, под влиянием рекламы или просто потому, что на него была скидка. Крем подбирают методом проб и ошибок – если для лица не подойдет, подойдет для тела», – рассказала Тенсон.