Красная дорожка и самый яркий показ сезона: Krasotka.ee разыгрывает билет на эксклюзивное модное мероприятие

8 июня состоится эксклюзивный показ JoinMe Fashion Show в одном из самых красивых мест Таллина! Организаторы позаботились о том, чтобы гости почувствовали бы себя настоящими селебрити на красной дорожке, так что у всех модниц и ценительниц светских мероприятий будет потрясающая возможность продемонстрировать свои наряды и вдохновиться эксклюзивной коллекцией бренда «Join Me» от известного стилиста и дебютирующего дизайнера Наталии Кобрисевой.
Наталия Кобрисева, известная как один из первых русскоязычных стилистов в Эстонии, наконец представит свой собственный бренд одежды из итальянского шёлка.
«Бренд «Join Me» создан для ярких характером и уверенных в себе женщин, которые ценят высокое качество материалов и изысканность деталей,» - прокомментировала Наталия, - «На ближайшем показе будут представлены только блузки от «Join Me», но каждая из них будет истинным произведением искусства, ведь все изделия бренда создаются в единственном экземпляре и предназначены для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность и красоту своих обладательниц.»
Показ обещает быть очень эффектным, ведь в качестве моделей на дефиле выйдут яркие и известные девушки Таллинна!
Как и на всех модных мероприятиях при организации First Fashion House, гостей ждет прекрасная атмосфера и масса удовольствий! Начиная с дегустации изысканных напитков под аккомпанемент вкуснейших сыров Dziugas Cheese, и десертов от Healthy Desserts, плавно перетекающей в наслаждение вокалом роскошной певицы Маргариты Кустинской и в эффектный показ с участием популярных медиа персон, заканчивая щедрыми подарками от партнеров мероприятия: Nanoasia, Bellapierre, Meerhof Dental Center, салона красоты Rush, компании Splat Professional, и других.
«Мы выбрали для показа необычное, и невероятно красивое место, где ещё никто до нас не проводил показы - это красная дорожка Аллеи Фильма. Эта большая честь символично совпала с рождением нового бренда «Join Mе», а значит, и гости мероприятия увидят настоящий эксклюзив», - прокомментировала организатор мероприятия Анна Павлова. «Открою секрет, что декорацией пространства занимается известная команда профессионалов Celebrate Tallinn, и мы настроены приятно удивить гостей мероприятия», - добавила Анна.
Мероприятие состоится 8 июня в 18:00 на красной дорожке Эстонского музея Кино, в парке Ajaloomuuseum (Pirita tee 56).
Бронирование билетов по эл.почте: joinme.store@gmail.com
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Ссылка на само мероприятие: