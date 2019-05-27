Девять продуктов, которые помогают продлить моложавость

Специалисты утверждают, что правильно подобранный рацион питания помогает существенно отодвинуть наступление старости, пишет Medikforum.ru.
- Йогурт. Натуральный йогурт, такой как греческий, способствует оздоровлению микрофлоры кишечника. Именно от состояния кишечника, как показывают последние исследования, зависит крепость иммунитета и защита клеток организма от повреждений агрессивными молекулами, с которой и ассоциируется моложавость.
- Арбузы. Очень богатый источник ликопина – антиоксиданта, помогающего надолго сохранить здоровье и молодость кожи.
- Рыба. Употребление двух порций жирной рыбы в неделю существенно уменьшает вероятность когнитивных нарушений – главных маркеров старения.
- Черника. Антиоксиданты, которыми насыщены ягоды черники, не раз проявляли в научных экспериментах способность предотвращать клеточное окисление.
- Апельсины. Эти цитрусовые являются великолепным естественным источником коллагена – белка, от концентрации которого зависит моложавый вид кожи.
- Авокадо. В его плодах содержатся жирные кислоты -олеиновая и омега-9. Их регулярное поступление в организм помогает внешне помолодеть: благодаря им кожа становится гладкой, ровной и приобретает здоровый цвет.
- Брокколи. Употребление брокколи стимулирует выработку коллагена, благодаря которому кожа подтягивается, становится более упругой. Кроме того, брокколи насыщена витамином С, одним из самых эффективных защитников кожи от внешних агрессивных факторов – солнца, экологических загрязнений.
- Орехи. Миндаль и грецкие орехи отличаются большим количеством жирных кислот омега-3, протеина и витамина Е. Этот комплекс эффективно способствует предотвращению морщин.
- Овсянка. Содержит питательные вещества, влияющие на уровень увлажненности кожи, а также кремний, который благотворно сказывается на клеточной структуре кожи и помогает задержать появление морщин.