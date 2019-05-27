28 мая в торговом центре Т1 пройдут открытые съемки новой передачи «Стильная перезагрузка»

«Стильная перезагрузка» – это образовательно – развлекательная передача, задача которой показать, что любой человек может выглядеть современно и при этом гармонично со своим настроением, если его научить основам стиля и закрепить знания в ходе практических заданий с визажистом, парикмахером и стилистом.

Героиня первого выпуска – женщина в интересном положении и наша задача в рамках первой серии не только подобрать удачный комплект, а научить одеваться, не смотря на растущий с каждым месяцем живот. Научить основам быстрого макияжа на любой случай. Обучить быстрым укладкам, которые занимают до 5 минут. Познакомить с брендами, чьи ценности поддерживают красоту и здоровье каждой женщины в любом возрасте иположении.

Наша команда поможет окунуться в мир красоты и научить в нем ориентироваться.