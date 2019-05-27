Шуточный тест: о характере человека расскажут его носки!

О чем расскажут нам носки?

И есть еще одна деталь в одежде, которая может безошибочно дать основную характеристику человеку. Не поверите, но это носки! Они как лакмусовая бумажка проявят скрытые тонкости души, пишет Fabiosa.ru. При условии, что эту деталь гардероба человек выбирал сам.

1. Белые носки

Те, кто носит белые носки, очень аккуратные, пунктуальные и ответственные люди. Но в то же время могут мучаться от своего перфекционизма, и другим не давать покоя за малейшие отклонения от правил.

2. Разноцветные

Эти люди в жизни такие же яркие, игривые, демонстрирующие свою индивидуальность и уникальность. Их трудно заставить" быть как все", держать в строгих рамках. Если преобладает синий цвет, то это указывает на относительно спокойного человека. А светло-желтый подсказывает - этот товарищ очень активный, стремится к общению.

3. Классические черные

Еще те консерваторы! Их трудно переубедить, они не склоны менять свое мнение, даже если прошло двадцать лет. В то же время черные носки можно рассматривать как признак тревожности, переживание страха.

4. Спортивные с логотипом брендов

Это первый указатель на дружбу человека со спортом, его пунктуальность и дисциплинированность. В то же время есть у обладателя таких носков может быть ориентир на мнение окружающих и получение от них положительных оценок.

5. Гольфы

Человек любит основательность во всем, начиная с чистки зубов до выполнения самого сложного проекта.