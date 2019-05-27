Пн, 27.05.2019
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Диетолог рассказала, почему появляется целлюлит

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Целлюлит. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram развенчала миф о том, что газированная вода является причиной появления целлюлита, пишет Ivona.

Диетолог отметила, что газированная вода не имеет никакого отношения к целлюлиту.

Он возникает вследствие следующих факторов:

  • неправильное питание;
  • сидячий образ жизни без занятия спортом; малое употребление жидкости;
  • большое употребление кофеиносодержащих напитков;
  • употребление большого количества продуктов с трансжирами

Все это влияет на метаболизм ткани и способствует возникновению целлюлита.

Газированная вода к этому процессу никакого отношения не имеет.

Все это влияет на метаболизм ткани и способствует возникновению целлюлита. Газированная вода к этому процессу никакого отношения не имеет.

Но большое употребление газированной воды также не рекомендуется, так как кислота, которая входит в ее состав, раздражает стенки желудка. А для некоторых людей такое раздражение может вызывать повышенный аппетит, дискомфорт в желудке и кишечнике.

Фус рекомендует газированной водой не злоупотреблять.

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