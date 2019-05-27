Диетолог рассказала, почему появляется целлюлит

Диетолог отметила, что газированная вода не имеет никакого отношения к целлюлиту.

Он возникает вследствие следующих факторов:

неправильное питание;

сидячий образ жизни без занятия спортом; малое употребление жидкости;

большое употребление кофеиносодержащих напитков;

употребление большого количества продуктов с трансжирами

Все это влияет на метаболизм ткани и способствует возникновению целлюлита.

Газированная вода к этому процессу никакого отношения не имеет.

Все это влияет на метаболизм ткани и способствует возникновению целлюлита. Газированная вода к этому процессу никакого отношения не имеет.

Но большое употребление газированной воды также не рекомендуется, так как кислота, которая входит в ее состав, раздражает стенки желудка. А для некоторых людей такое раздражение может вызывать повышенный аппетит, дискомфорт в желудке и кишечнике.