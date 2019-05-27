Диетолог рассказала, почему появляется целлюлит

Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram развенчала миф о том, что газированная вода является причиной появления целлюлита, пишет Ivona.
Диетолог отметила, что газированная вода не имеет никакого отношения к целлюлиту.
Он возникает вследствие следующих факторов:
- неправильное питание;
- сидячий образ жизни без занятия спортом; малое употребление жидкости;
- большое употребление кофеиносодержащих напитков;
- употребление большого количества продуктов с трансжирами
Все это влияет на метаболизм ткани и способствует возникновению целлюлита.
Газированная вода к этому процессу никакого отношения не имеет.
Все это влияет на метаболизм ткани и способствует возникновению целлюлита. Газированная вода к этому процессу никакого отношения не имеет.
Но большое употребление газированной воды также не рекомендуется, так как кислота, которая входит в ее состав, раздражает стенки желудка. А для некоторых людей такое раздражение может вызывать повышенный аппетит, дискомфорт в желудке и кишечнике.
Фус рекомендует газированной водой не злоупотреблять.