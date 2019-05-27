«Превратилась во фрика»: Сеть обсуждает цвет волос и странную позу Лободы

Лобода поделилась снимками и видео с церемонии награждения IX премии телеканала RU.TV. Также звезда устроила небольшую съемку с наградами. Лобода получила награды как лучшая певица года, и за саундтрек Лети для фильма Гоголь. Вий, пишет Ivona.

На мероприятии певица появилась в наряде в виде боди из длинной бахромы и в накидке из таких же «веревок». Образ звезда дополнила высокими босоножками-сеткой, широкополой шляпой и желтыми волосами.

Активное обсуждение в Сети вызвали снимки, на которых Лобода сидит на кожаном диване широко расставив ноги и поставив на колени статуэтки. Некоторые подписчики звезды сочли, что подобный наряд и подобная поза «это перебор», другие отметили, что Лобода «превращается в фрика».