Пн, 27.05.2019
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  • «Превратилась во фрика»: Сеть обсуждает цвет волос и странную позу Лободы

«Превратилась во фрика»: Сеть обсуждает цвет волос и странную позу Лободы

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Светлана Лобода

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Украинская певица Светлана Лобода, развивающая свою карьеру в РФ, похвасталась российскими музыкальными премиями. Но обсуждение в Сети вызвал внешний вид певицы.

Лобода поделилась снимками и видео с церемонии награждения IX премии телеканала RU.TV. Также звезда устроила небольшую съемку с наградами. Лобода получила награды как лучшая певица года, и за саундтрек Лети для фильма Гоголь. Вий, пишет Ivona.

На мероприятии певица появилась в наряде в виде боди из длинной бахромы и в накидке из таких же «веревок». Образ звезда дополнила высокими босоножками-сеткой, широкополой шляпой и желтыми волосами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Активное обсуждение в Сети вызвали снимки, на которых Лобода сидит на кожаном диване широко расставив ноги и поставив на колени статуэтки. Некоторые подписчики звезды сочли, что подобный наряд и подобная поза «это перебор», другие отметили, что Лобода «превращается в фрика».

При этом большинство юзеров поздравили звезду и пожелали творческих свершений.

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