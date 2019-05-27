По сезону: домашнее вино из варенья

На огородах появляются первые ягоды, это значит, что не за горами сезон консервации. Совсем скоро хозяйки будут делать вкусные заготовки из ягод: клубники, малины, смородины, вишни и т.д. А что делать из прошлогоднего варенья, которое за зиму не успели съесть? Неужели выбросить, а ведь потрачено было столько сил и средств?! Нет, приготовьте вкусное домашнее вино из «старого» варенья!
Ингредиенты:
- Варенье 1 л.
- вода 1 литр
- Немытый изюм 100 гр.
- Сахар по желанию
Чтобы приготовить домашнее вино необходимо также запастись стеклянной емкостью, капроновой крышкой, медицинской резиновой перчаткой и марлей. А вот дрожжи не нужны, поскольку на производстве используют специальные винные, а обычные прессованные или сухие превратят напиток в брагу, пишет Ivona. Вместо дрожжей можно использовать изюм. Немногие знают, что на его поверхности обитают грибки, которые отлично подойдут для виноделия.
Для приготовления домашнего вина можно использовать любое варенье из плодовых культур, но только одного вида. Смешивать разное варенье для приготовления одного напитка не стоит, поскольку так потеряется аутентичный вкус. Лучше сделать несколько отдельных порций. Сахар также можно не добавлять вовсе либо добавить в объеме 10-100 гр.
Приготовление:
- Тщательно вымыть стеклянную емкость, простерилизовать.
- Выложить в емкость варенье, добавить сахар, изюм.
- Перемешать до однородности. Накрыть банку марлей, поставить в теплое темное место.
- Оставить на 5 дней, раз в сутки перемешивать чистой рукой или деревянным приспособлением.
- Убрать с поверхности всплывшую мякоть, процедить содержимое банки через марлю, сложенную в несколько слоев.
- Перелить сусло в чистую стерилизованную емкость, заполнив ее максимум на 75% объема.
- Сделать иглой дырочку в одном из пальцев резиновой перчатки, надеть ее на горлышко стеклянной емкости.
- Поставить банку на месяц-два в темное теплое место.
- Брожение закончится, когда надувшаяся перчатка полностью сдуется.
- Само вино станет светлее, а на дне появится осадок.
- Слить вино с осадка, попробовать, добавить сахар по желанию.
- Перелить напиток в чистые емкости под самый верх, плотно закрыть, поставить в холодное место.
- Выдерживать минимум 2-3 месяца, а лучше 5-6 при температуре 5-15 С.
- Фильтровать вино раз в 20 дней, при появлении осадка.
- Разлить готовый напиток в бутылки, герметично закатать.