По сезону: домашнее вино из варенья

На огородах появляются первые ягоды, это значит, что не за горами сезон консервации. Совсем скоро хозяйки будут делать вкусные заготовки из ягод: клубники, малины, смородины, вишни и т.д. А что делать из прошлогоднего варенья, которое за зиму не успели съесть? Неужели выбросить, а ведь потрачено было столько сил и средств?! Нет, приготовьте вкусное домашнее вино из «старого» варенья!