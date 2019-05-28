Иногда мы сами мешаем себе наладить личную жизнь. Какие же привычки отделяют вас от заветного семейного счастья?

Пять вещей, которые мешают вам устроить личную жизнь

1. Вы оглядываетесь на прошлые отношения

Отпустите прошлое и перестаньте волноваться о том, что может случиться в будущем. Только тогда вы сможете по-настоящему наслаждаться моментами рядом с вашим партнёром, советует Fabiosa.ru. Кроме того, никогда не сравнивайте нынешнего возлюбленного со своими бывшими.

2. Вы ждёте, что партнёр всегда будет знать, чего вам хочется

Многие женщины считают, что любимый должен едва ли не читать их мысли и понимать с полуслова. Однако мужчины не телепаты и могут не догадываться, что творится в вашей голове. Чтобы избежать конфликтов и недопонимания, всегда говорите о своих чувствах и желаниях.

3. Вы ждёте, что мужчина полюбит вас такой, какая вы есть

У всех нас есть недостатки и скверные особенности характера, но это не значит, что над ними не нужно работать ради гармонии и здоровой атмосферы в отношениях.

4. Вам не хватает времени на новые знакомства

Многие из нас настолько поглощены работой и бытовыми проблемами, что у них просто не остаётся времени на знакомства и свидания. Постарайтесь почаще присматриваться к окружающим вас людям. Возможно, кто-то из них посылает вам знаки внимания!

5. Вы себя недооцениваете

Перестаньте думать о том, что ваш партнёр в любой момент может найти девушку умнее, красивее и интереснее, чем вы. Некоторые женщины настолько комплексуют из-за своих недостатков, что достоинства на их фоне совершенно теряются.