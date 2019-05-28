Как удалить белые пятна от антиперспиранта с одежды

К средствам защиты от нежелательного пота относятся дезодоранты, антиперспиранты и дезодорирующие стики, которые отличаются по консистенции, составу и назначению.

Антиперспиранты и стики. В их состав входят алюминиевые соли и соединения, образующие защитный барьер в зоне нанесения и закрывающий поры, не позволяя выделяться поту. Как правило, именно антиперспиранты оставляют обширные белые круги на одежде, которые не выводятся обычной стиркой. Для предотвращения образования белых пятен в формулу антиперспиранта добавляют гидрирующие сольвенты, которые несколько снижают его эффективность.

Дезодоранты. На мелких волосках кожи подмышек содержится масса бактерий, которые и вызывают неприятный запах. Дезодорант блокирует их действие, но также оставляет белые следы.

Пятна и запах после использования средств выстирываются не всегда. К тому же, частая машинная стирка быстро выводит вещи из строя, после чего они выглядят блеклыми и теряют презентабельный вид.

Как спасти цветные вещи от белых пятен?

Предлагаем вам самый простой способ с применением подручных средств, которые всегда работает безукоризненно.

1. Обильно насыпьте на область белых пятен пищевую соду.

2. Сода хорошо вступает в реакцию с уксусом, поэтому полейте им сверху белые пятна, пока сода не начнет шипеть.

3. Дайте несколько минут, чтоб смесь оказала максимальный эффект. Можете потереть это место щеткой или руками.

Вы молодец!

Осталось постирать одежду в обычном режиме стирки и пятен от антиперспиранта, как не бывало!

Какие натуральные средства помогают в борьбе с белыми пятнами?

1. Перекись водорода (только для белой одежды, так как перекись обладает отбеливающим эффектом)

2. Лимонный сок. Смешайте в равных пропорциях с водой и постирайте пятно.