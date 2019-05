Что с ней стало? Бывшая тростиночка Нелли Фуртадо поправилась и изменилась до неузнаваемости

Слава Нелли Фуртадо гремела по всему миру в нулевых. После выхода дебютного альбома Whoa, Nelly в 2000-м она стала невероятно популярной. Вошедшие в него синглы I'm Like a Bird и Turn Off the Light сделали ее не просто коммерчески успешной: певица оказалась более чем обеспеченной девушкой, а ведь ей было совсем слегка за 20, пишет Fabiosa.ru.