Что с ней стало? Бывшая тростиночка Нелли Фуртадо поправилась и изменилась до неузнаваемости

Слава Нелли Фуртадо гремела по всему миру в нулевых. После выхода дебютного альбома Whoa, Nelly в 2000-м она стала невероятно популярной. Вошедшие в него синглы I'm Like a Bird и Turn Off the Light сделали ее не просто коммерчески успешной: певица оказалась более чем обеспеченной девушкой, а ведь ей было совсем слегка за 20, пишет Fabiosa.ru.

Нелли Фуртадо ФОТО: SCANPIX

Пик популярности Фуртадо пришелся на 2006-й. Третий выпущенный ею альбом Loose оказался самым продаваемым за всю карьеру девушки. За практически 20 лет она получила огромное количество наград, среди которых были Grammy Award, Juno Award, Billboard Music Award, MTV Europe Music Award, World Music Award и многие другие. После Loose Нелли выпустила еще 3 альбома с довольно большими временными промежутками, но за это время ее звезда успела несколько померкнуть.

Несмотря на это певица прекрасно совмещала работу и личную жизнь. В 2003-м девушка родила дочь, Невис Четан, от своего молодого человека и по совместительству давнего друга, Джаспера Гаунии. К сожалению, через два года пара рассталась, но сумела сохранить прекрасные отношения и вместе воспитывала малышку.

В июле 2008-го Фуртадо вышла замуж за звукорежиссера Демасио Кастеллоне, с которым работала над альбомом Loose. Казалось, что ее жизнь наконец пошла по нужному пути. Нелли еще больше похорошела и выглядела совершенно счастливой, хотя и появлялась в свете уже не так часто, как ранее.

В 2017-м стало известно, что брак певицы задолго до официального сообщения об этом распался, но вместе с мужчиной из ее жизни, вероятно, ушло нечто большее. Поклонники помнили Фуртадо субтильной красавицей, а многие женщины стремились походить на нее. Возможно, по этой причине довольно редкие появления на публике вызывали такой резонанс. Из фигуристой красотки Нелли превратилась в пышку с очень аппетитными формами и, похоже, не стремилась вернуть свое некогда спортивное тело.

Нелли Фуртадо ФОТО: SCANPIX

Нелли Фуртадо ФОТО: SCANPIX

Нелли Фуртадо ФОТО: SCANPIX