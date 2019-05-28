Можно ли красить волосы во время беременности - мнение экспертов

Вот только правильно ли они поступают? На этот счёт есть разные мнения. Кто-то говорит, что всё верно, поскольку краски для волос – токсичны и вообще. А кто-то – наоборот, сомневается в целесообразности этого отказа. Да и ряда других ограничений для беременных, пишет Joinfo.ua. Попробуем разобраться в ситуации.

Можно ли красить волосы беременным?

По данным Американского Института Акушерства и Гинекологии, краски для волос, которые не содержат аммиака, допустимы для использования беременными. Дело в том, что краска, даже особо едкая и якобы токсичная, всё равно находится на локонах недостаточно долго, чтобы попасть в кровоток. А если и попадает, то в мизерных количествах, которое всё равно не просачивается через гематоплацентарный барьер. Так что краситься можно смело.

Этот вывод подтверждает и Анжела Лэмб, директор Дерматологического центра Westside Mount Sinai, что в Нью-Йорке. И ряд других специалистов по акушерству и гинекологии.

Проблема в другом. Дело в том, что никогда не знаешь, как отреагирует женский организм при беременности в ответ на вроде бы привычные раздражители. Может случиться так, что запах краски начнёт провоцировать типичные реакции токсикоза – головокружение и тошноту. А может, и наоборот – понравится.

В любом случае, если дама собирается красить волосы в салоне – опасаться особо нечего. Там хорошая вентиляция и меры безопасности. А вот если процедура покраски будет проходить дома и своими силами, то всё может стать немного сложнее. Как минимум, стоит открыть форточку и организовать проветривание. А как максимум – изначально взять краски, основанные на природных компонентах, типа хны или басмы. Они практически не пахнут, да и вредных для здоровья веществ не содержат.

Единственное, от чего однозначно стоит отказаться – от краски для волос, содержащей аммиак. Это не то вещество, с которым должен контактировать организм женщины в интересном положении. Тут даже эффективное проветривание не поможет – разве что изолирующий противогаз. Но красить волосы в противогазе – не слишком удобно. Хотя, кто знает, какие оригинальные идеи могут прийти в голову барышне во время беременности.