Ксения Бородина – энерджайзер: Курбан Омаров снял на видео как жена танцует с детьми

Забавные ролики из жизни Ксении Бородиной и Курбана Омарова отлично поднимают настроение. Дружная семейка старается все свободное время проводить в общении и веселых играх, пишет Joinfo.ua.

Ксения Бородина: ночные танцы

В микроблоге Курбан Омаров опубликовал видеозапись, сопроводив ее собственными удивленными комментариями. Муж поражается активности и жизнерадостности жены, только вернувшейся со съемок. Несмотря на усталость, Ксения задорно прыгает и танцует с детьми.

Счастливый супруг признался, что такое раньше ему доводилось видеть только в кино. Как родителям, вернувшимся с работы, еще хватает сил на то, чтобы час прыгать с детворой перед телевизором, Курбан искренне недоумевает.

Сон отменяется

Специально для поклонников Курбан показывает время: 11 часов вечера. И, судя по всему, веселая компания даже не собирается расходиться! Омар, Маруся и Теона только увеличивают темп. Их примеру следует и Ксения.

Курбан Омаров даже предположил, что родные используют что-то в качестве допинга. В отличие от танцующих, мужчина явно не прочь отправиться отдыхать после праведных трудов за компьютером. Но бизнесмен отлично понимает, что без нескольких кругов в хороводе детвора его не отпустит.

Ксения Бородина восхитила поклонников

Подписчики остались в восторге от действий Ксении Заботливая мама и так много работает, но еще успевает малышне уделить достаточное внимание:

«Мама у вас космическая», «Ксюша молодец ! Мама с большой буквы», «Молодцы какие и ,детям все нравится, Ксюша умница!!!!». (Орфография и пунктуация авторов сохранены – примечание редакции».