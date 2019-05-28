Бульонная диета которую выбирают звезды: похудение без вреда здоровью

Звёзды Голливуда очень внимательно следят за всеми новинками диетологии, так что тот факт, что многие из них обратили своё внимание на бульонную диету, должен сказать вам о многом.
Этой диете следуют Холли Берри, Сальма Хайек, Кейт Уинслет и Гвинет Пелтроу. А помимо них – тысячи и тысячи женщин, делающих похудеть. Что важно, бульонная диета куда менее жесткая, нежели большинство известных нам способов питания, пишет Joinfo.ua.
Чем так полезна бульонная диета?
Бульон – это не только жир, как кажется нам на первый взгляд. Это ещё и огромное количество полезных микроэлементов, а также – белок. Обрывки коллагена, если быть точными. А для чего организму нужен коллаген – уточнять не нужно.
Таким образом вы получаете жидкость, которая одновременно и желудок растягивает, и уровень жиров в крови повышает, и на белковые рецепторы воздействует. То есть – утоляет голод по трём важным направлениям. И при этом – практически не несёт калорий и углеводов. Жир из бульона не откладывается в виде запасов – просто не успевает. Зато коллаген – очень даже используется.
Поэтому бульонную диету можно и даже нужно сочетать с тренировками. Мышечной массе будет из чего расти.
Не особенно важно, что будет основной бульона. Одно условие – это должны быть продукты животного происхождения. Овощной бульон, увы, не настолько эффективный – в нём коллагена мало, а жиров – ещё меньше. Зато любая рыба, птица и говядина со свининой для этого подойдут отлично.
Рецепт эффективного бульона
Смысл в том, чтобы два дня в неделю питаться исключительно бульоном. Причём эти дни не должны идти подряд. Что касается количества, то 5 тарелок в день – самое то, чтобы и сытость была, и особой нагрузки на организм не было.
- 1 одна луковица
- 2 средних моркови
- 1 стебель сельдерея
- 3 чайных ложки уксуса
- 1 ветка тимьяна
- 4 горошины чёрного перца
- 1 сантиметр корня имбиря
- Одна курица
Берётся курица целиком. С костями, кожей и мясом. И отваривается в течение двух часов вместе с овощами и специями. Должно получиться примерно 3 литра бульона – именно на это количество и рассчитаны указанные выше пропорции.
Вместо курицы можно взять говядину на кости. Или отдельно кости, которые нужно предварительно прокалить в духовке при 220 градусах в течение 15 минут. Варить их потом нужно будет до 4 часов, чтобы бульон получился максимально концентрированным. Но в любом случае, калорийность одной тарелки бульона в примерно 300 миллилитров объёмом – что-то около 84 килокалорий.