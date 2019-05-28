Бульонная диета которую выбирают звезды: похудение без вреда здоровью

Этой диете следуют Холли Берри, Сальма Хайек, Кейт Уинслет и Гвинет Пелтроу. А помимо них – тысячи и тысячи женщин, делающих похудеть. Что важно, бульонная диета куда менее жесткая, нежели большинство известных нам способов питания, пишет Joinfo.ua.

Чем так полезна бульонная диета?

Бульон – это не только жир, как кажется нам на первый взгляд. Это ещё и огромное количество полезных микроэлементов, а также – белок. Обрывки коллагена, если быть точными. А для чего организму нужен коллаген – уточнять не нужно.

Таким образом вы получаете жидкость, которая одновременно и желудок растягивает, и уровень жиров в крови повышает, и на белковые рецепторы воздействует. То есть – утоляет голод по трём важным направлениям. И при этом – практически не несёт калорий и углеводов. Жир из бульона не откладывается в виде запасов – просто не успевает. Зато коллаген – очень даже используется.

Поэтому бульонную диету можно и даже нужно сочетать с тренировками. Мышечной массе будет из чего расти.

Не особенно важно, что будет основной бульона. Одно условие – это должны быть продукты животного происхождения. Овощной бульон, увы, не настолько эффективный – в нём коллагена мало, а жиров – ещё меньше. Зато любая рыба, птица и говядина со свининой для этого подойдут отлично.

Рецепт эффективного бульона

Смысл в том, чтобы два дня в неделю питаться исключительно бульоном. Причём эти дни не должны идти подряд. Что касается количества, то 5 тарелок в день – самое то, чтобы и сытость была, и особой нагрузки на организм не было.

1 одна луковица

2 средних моркови

1 стебель сельдерея

3 чайных ложки уксуса

1 ветка тимьяна

4 горошины чёрного перца

1 сантиметр корня имбиря

Одна курица

Берётся курица целиком. С костями, кожей и мясом. И отваривается в течение двух часов вместе с овощами и специями. Должно получиться примерно 3 литра бульона – именно на это количество и рассчитаны указанные выше пропорции.