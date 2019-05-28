«Город хищниц»: самые опасные разлучницы по знаку Зодиака

Возможно, ваш мужчина и не сокровище, но если кто-то положит глаз на то, что принадлежит вам, вы наверняка захотите стереть соперницу в порошок. Остается тешиться только тем, что вам достался лакомый кусочек, раз на него зарятся опасные «хищницы». Кого следует опасаться? Кто из знаков Зодиака - самые коварные разлучницы, расскажет Ivona.
- Стрелец
Они отлично умеют «дружить» и «свой в доску парень» легко, если захочет, сможет увести мужчину из любых отношений. Женщины-Стрельцы покоряют своей непринужденностью, они всегда рядом, готовы выслушать, посочувствовать. Обычно их жертвами становятся мужчины, которым в своих отношениях не хватает взаимопонимания и доверия. Впрочем, своей коварной силой Стрельцы пользуются крайне редко, они не любят лезть на рожон и дружить предпочитают со всеми.
- Скорпион
Эти женщины - прирожденные манипуляторы и покорят любого мужчина за считанные секунды. Для них весь мир - шведский стол, с которого можно брать любой, понравившийся кусочек. Условности на тему несправедливости своих поступков считают детскими и мелочными, взывать к совести женщины-Скорпиона, если она нацелилась на чужого мужчину, бессмысленно. Однако есть у них одна слабость - Скорпионы меркантильны. Как только мужчины обращают на это внимание, они тут же сбегают из их цепких лапок.
- Рак
Любой мужчина хочет чувствовать себя настоящим героем, чтобы барышня трепетала от безумной любви и желания только от одного его взгляда. Именно на это и “ловят“ женщины-Раки. Они - вечные девочки с тонкой душой, их нужно баловать, они будут преданно заглядывать в рот вашему партнеру, пока тот млеет от ощущения собственного над ней могущества. Единственный способ избавиться от такой разлучницы - спровоцировать ее на конфликт. В борьбе за мужчину девушка-Рак - просто танк, позолота хрупкости и невинности слетает на раз-два, обнажая ее истинную сущность.
- Телец
В глазах мужчины она - воплощение настоящей женственности. Женщина-Телец ради своей жертвы готова стать воплощением любой его самой смелой фантазии: и строгой учительницы, и девушкой в крошечном бикини как в его первом эротическом журнале. Все ее ходы, даже спонтанные порывы чувств и сюрпризы, жесты и реакции - продуманы до мелочей. Женщина-Телец выглядит очень серьезной соперницей, но часто слишком рано начинает требовать от своего мужчины преданности до гроба и стабильности во всех сферах жизнедеятельности. Терпения у нее не хватает.
- Овен
Ловит на живца и хватает всех без разбору. Ее прирожденная грубость и откровенность часто привлекает мужчин, он берет их “голыми руками“, редко задумываясь о последствиях. О таких говорят: «Вижу цель, не вижу препятствий». Однако препятствие все же существует - если ее вывести из себя, в гневе женщина-Овен ужасна.