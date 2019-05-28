«Город хищниц»: самые опасные разлучницы по знаку Зодиака

Стрелец

Они отлично умеют «дружить» и «свой в доску парень» легко, если захочет, сможет увести мужчину из любых отношений. Женщины-Стрельцы покоряют своей непринужденностью, они всегда рядом, готовы выслушать, посочувствовать. Обычно их жертвами становятся мужчины, которым в своих отношениях не хватает взаимопонимания и доверия. Впрочем, своей коварной силой Стрельцы пользуются крайне редко, они не любят лезть на рожон и дружить предпочитают со всеми.

Скорпион

Эти женщины - прирожденные манипуляторы и покорят любого мужчина за считанные секунды. Для них весь мир - шведский стол, с которого можно брать любой, понравившийся кусочек. Условности на тему несправедливости своих поступков считают детскими и мелочными, взывать к совести женщины-Скорпиона, если она нацелилась на чужого мужчину, бессмысленно. Однако есть у них одна слабость - Скорпионы меркантильны. Как только мужчины обращают на это внимание, они тут же сбегают из их цепких лапок.

Рак

Любой мужчина хочет чувствовать себя настоящим героем, чтобы барышня трепетала от безумной любви и желания только от одного его взгляда. Именно на это и “ловят“ женщины-Раки. Они - вечные девочки с тонкой душой, их нужно баловать, они будут преданно заглядывать в рот вашему партнеру, пока тот млеет от ощущения собственного над ней могущества. Единственный способ избавиться от такой разлучницы - спровоцировать ее на конфликт. В борьбе за мужчину девушка-Рак - просто танк, позолота хрупкости и невинности слетает на раз-два, обнажая ее истинную сущность.

Телец

В глазах мужчины она - воплощение настоящей женственности. Женщина-Телец ради своей жертвы готова стать воплощением любой его самой смелой фантазии: и строгой учительницы, и девушкой в крошечном бикини как в его первом эротическом журнале. Все ее ходы, даже спонтанные порывы чувств и сюрпризы, жесты и реакции - продуманы до мелочей. Женщина-Телец выглядит очень серьезной соперницей, но часто слишком рано начинает требовать от своего мужчины преданности до гроба и стабильности во всех сферах жизнедеятельности. Терпения у нее не хватает.

Овен