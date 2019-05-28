Летний десерт: чизкейк с клубничным муссом

Мы предлагаем приготовить вкусный чизкейк с клубничным муссом. Пирог довольно непростой и готовится довольно долго, но результат того стоит - десерт получается потрясающим, пишет Ivona.

Чтобы приготовить чизкейк с клубникой, необходимо сначала приготовить тесто для основы. Творожный слой лучше готовить из мягкого творога, но подойдет любой имеющийся. Для приготовления клубничного мусса необходимо 400 гр свежих ягод (в зимний период подойдут замороженные). Процесс приготовления пирога займет около 25 минут, еще час он будет выпекаться.