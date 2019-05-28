Летний десерт: чизкейк с клубничным муссом

В конце мая-начале июня можно себя побаловать клубникой. Употребляют клубнику свежей, замораживают, делаю из ягоды консервацию в виде варенья или компотов. Из клубники можно приготовить множество десертов, а также напитков, например, коктейли или смузи.
Мы предлагаем приготовить вкусный чизкейк с клубничным муссом. Пирог довольно непростой и готовится довольно долго, но результат того стоит - десерт получается потрясающим, пишет Ivona.
Чтобы приготовить чизкейк с клубникой, необходимо сначала приготовить тесто для основы. Творожный слой лучше готовить из мягкого творога, но подойдет любой имеющийся. Для приготовления клубничного мусса необходимо 400 гр свежих ягод (в зимний период подойдут замороженные). Процесс приготовления пирога займет около 25 минут, еще час он будет выпекаться.
Ингредиенты:
Тесто:
Масло сливочное - 150 гр.;
Яйца - 2 шт.;
Сахар - 100 гр.;
Разрыхлитель - 1 ч.л.;
Мука пшеничная - 350 гр.;
Соль - щепотка.
Творожный слой:
Творог мягкий - 500 гр.;
Сахар - 100 гр.;
Ванильный сахар - 10 гр.;
Сметана - 3 ст.л.;
Яйца - 2 шт.;
Крахмал - 2 ст.л.
Мусс:
Клубника - 400 гр.;
Сахар - 120 гр.;
Крахмал - 2 ст.л.
Приготовление:
- Взбить венчиком размягченное сливочное масло с сахаром и солью.
- Добавить яйца, не переставая взбивать.
- Просеять муку с разрыхлителем, замесить тесто.
- Накрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник.
- Перемолоть блендером творог вместе с сахаром, ванильным сахаром, сметаной, крахмалом. Масса должна получиться однородной.
- Добавить яйца, еще взбивать.
- Очистить клубнику от хвостиков, тщательно промыть.
- Сложить клубнику в сотейник, засыпать сахаром.
- Пюрировать погружным блендером.
- Добавить крахмал, тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков.
- Варить до загустения, но масса должна литься.
- Раскатать тесто по размеру форму, выложить в форму, сформировать высокие бортики (4-5 см).
- Вылить сверху творожную начинку, сверху залить клубничным муссом.
- Выпекать около часа при температуре 180 С.
- Остудить в форме, убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.
Приятного аппетита!