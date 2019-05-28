Типы жира на животе и как от него избавиться

Раздутый живот

Если вам часто мучает вздутие живота, то и это влияет на окружность талии. Решить эту проблему поможет прием пробиотиков и питье, очень важно соблюдать водный баланс. Также стоит уделять время пешим прогулкам и не забывать о правильном питании. Стоит есть меньше хлебобулочных изделий из пшеничной муки.

Чтобы нормализовать пищеварение добавьте больше клетчатки в рацион. Конечно же, не нужно забывать о тренировках.

Эффективна будет планка и отжимания от пола.

Жир внизу живота

Причина жировых отложений внизу живота – это сидячий образ жизни или проблемы с пищеварением. Прежде всего пересмотрите свой рацион и уберите из него газированную воду, алкоголь и изделия из рафинированной муки. Ешьте больше овощей и фруктов.

Из физических нагрузок вам подойдет йога, а также обычный прогулки и просто активное времяпровождение.

«Спасательный круг»

Несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни - причины появление этого типа жира. Прежде всего пересмотрите рацион, добавьте цельные зерна, полезные жиры, растительных белок.

Нужно больше двигаться, чтобы убрать живот. Из упражнений стоит делать комплексы в которых прорабатываются все мышцы, также стоит уделять внимание кардио.

Висцеральный брюшной жир

Это самый опасный тип жира, он постепенно занимает все свободное пространство между органами, которые расположены в брюшной полости.

Причиной появления висцерального брюшного жира могут быть проблемы со здоровьем: гипертония, гормональный сбой, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа.