Диетологи назвали самое полезное мороженое

В молочном мороженом, в отличие от пломбира или сливочного, содержится куда меньше калорий и жира. Это лакомство вполне можно позволить себе есть 2-3 раза в неделю, однако одним махом нужно есть не более 100 граммов.

Эксперты заявляют, что самым оптимальным вариантом молочного мороженого станет тот, чей состав ингредиентов окажется самым коротким. Ведь чем в лакомстве будет меньше ароматизаторов, консервантов и иных добавок — тем больше пользы от него.

Кроме того, в молочном мороженом много кальция и фосфора – микроэлементов, полезных для здоровья костей и зубов. Также в мороженом есть калий и магний, благотворно действующие на сердечно-сосудистую систему, и витамины группы В, необходимые нервной системе.

Данное лакомство, по мнению диетологов, также повышает настроение, ведь при его употреблении растет уровень дофамина и серотонина.