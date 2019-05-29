Рецепт лавандового лимонада, который поможет уменьшить головные боли и тревожность

Полезные свойства лаванды для здоровья

Это ароматное растение может помочь справиться со следующими проблемами:

тревожность;

выпадение волос;

бессонница;

заживление ожогов, ран и укусов насекомых;

головные и зубные боли;

предменструальный синдром.

Однако обращаем ваше внимание, что лаванду не рекомендуется сочетать с:

препаратами, которые вызывают сонливость, такими как бензодиазепины, барбитураты и золпидем;

препаратами для снижения артериального давления, такими как каптоприл, эналаприл и лозартан.

Многие поклонники лаванды употребляют её в виде чая, но что делать в жаркое время года, когда горячих напитков совсем не хочется?

Рецепт лавандового лимонада

Этот освежающий напиток не только прекрасно утоляет жажду, но и по-прежнему помогает бороться с вышеописанными проблемами. А рецепт его крайне прост!

Ингредиенты:

0,5 стакана сахара;

0,5 стакана воды (для сиропа);

2 ст. л. сушёной лаванды;

0,5 стакана лимонного сока.

Способ приготовления:

Смешайте воду с сахаром и сушёной лавандой в сотейнике и поставьте на огонь. Варите сироп в течение нескольких минут, до полного растворения сахара. Снимите смесь с огня и дайте немного остыть. В большой кувшин влейте лимонный сок, воду (1 литр или же другое количество, в зависимости от того, насколько насыщенным вы желаете сделать лимонад) и положите кубики льда. Процедите лавандовый сироп в кувшин через сито.

Полезный и невероятно бодрящий напиток готов!