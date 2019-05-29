Рецепт лавандового лимонада, который поможет уменьшить головные боли и тревожность

Целебные свойства лаванды известны издавна. Наибольшую пользу это растение имеет для нашего психического здоровья, но, помимо них, может похвастаться и другими преимуществами, пишет Fabiosa.ru.
Полезные свойства лаванды для здоровья
Это ароматное растение может помочь справиться со следующими проблемами:
- тревожность;
- выпадение волос;
- бессонница;
- заживление ожогов, ран и укусов насекомых;
- головные и зубные боли;
- предменструальный синдром.
Однако обращаем ваше внимание, что лаванду не рекомендуется сочетать с:
- препаратами, которые вызывают сонливость, такими как бензодиазепины, барбитураты и золпидем;
- препаратами для снижения артериального давления, такими как каптоприл, эналаприл и лозартан.
Многие поклонники лаванды употребляют её в виде чая, но что делать в жаркое время года, когда горячих напитков совсем не хочется?
Рецепт лавандового лимонада
Этот освежающий напиток не только прекрасно утоляет жажду, но и по-прежнему помогает бороться с вышеописанными проблемами. А рецепт его крайне прост!
Ингредиенты:
- 0,5 стакана сахара;
- 0,5 стакана воды (для сиропа);
- 2 ст. л. сушёной лаванды;
- 0,5 стакана лимонного сока.
Способ приготовления:
- Смешайте воду с сахаром и сушёной лавандой в сотейнике и поставьте на огонь. Варите сироп в течение нескольких минут, до полного растворения сахара. Снимите смесь с огня и дайте немного остыть.
- В большой кувшин влейте лимонный сок, воду (1 литр или же другое количество, в зависимости от того, насколько насыщенным вы желаете сделать лимонад) и положите кубики льда.
- Процедите лавандовый сироп в кувшин через сито.
Полезный и невероятно бодрящий напиток готов!
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