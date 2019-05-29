Ср, 29.05.2019
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Рецепт лавандового лимонада, который поможет уменьшить головные боли и тревожность

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Лаванда. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wieslaw Jarek / PantherMedia / Wieslaw Jarek

Целебные свойства лаванды известны издавна. Наибольшую пользу это растение имеет для нашего психического здоровья, но, помимо них, может похвастаться и другими преимуществами, пишет Fabiosa.ru.

Полезные свойства лаванды для здоровья 

Это ароматное растение может помочь справиться со следующими проблемами:

  • тревожность;
  • выпадение волос;
  • бессонница;
  • заживление ожогов, ран и укусов насекомых;
  • головные и зубные боли;
  • предменструальный синдром.

Однако обращаем ваше внимание, что лаванду не рекомендуется сочетать с:

  • препаратами, которые вызывают сонливость, такими как бензодиазепины, барбитураты и золпидем;
  • препаратами для снижения артериального давления, такими как каптоприл, эналаприл и лозартан.

Многие поклонники лаванды употребляют её в виде чая, но что делать в жаркое время года, когда горячих напитков совсем не хочется?

Рецепт лавандового лимонада

Этот освежающий напиток не только прекрасно утоляет жажду, но и по-прежнему помогает бороться с вышеописанными проблемами. А рецепт его крайне прост!

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана сахара;
  • 0,5 стакана воды (для сиропа);
  • 2 ст. л. сушёной лаванды;
  • 0,5 стакана лимонного сока.

Способ приготовления:

  1. Смешайте воду с сахаром и сушёной лавандой в сотейнике и поставьте на огонь. Варите сироп в течение нескольких минут, до полного растворения сахара. Снимите смесь с огня и дайте немного остыть.
  2. В большой кувшин влейте лимонный сок, воду (1 литр или же другое количество, в зависимости от того, насколько насыщенным вы желаете сделать лимонад) и положите кубики льда.
  3. Процедите лавандовый сироп в кувшин через сито.

Полезный и невероятно бодрящий напиток готов!

Почему бы вам не поделиться этим рецептом со своими друзьями?

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