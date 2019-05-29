Клубника не всем и не всегда полезна. Не рискуйте своим здоровьем!

О пользе клубники

Благодаря наличию в клубнике антиоксидантов, флавоноидов, полифенолов, калия ее можно рассматривать как дополнение в комплексе лечебных мероприятий по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и риска развития инсульта.

Клетчатка клубники благотворно влияет на минимизацию запоров, способствует наполнению влагой всего организма и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Наличие фолиевой кислоты делает ее полезной для беременных. И еще несколько важных моментов: укрепляет кости, полезна для зрения, улучшает память.

Для кого клубника не подходит

Но при многих явных плюсах, стоит помнить, что клубника находится на первом месте в экологическом рейтинге «Грязная дюжина» из-за наличия в ней пестицидов, которые применяют для борьбы с вредителями , чтобы повысить урожайность. Ягоды привлекательны и для насекомых, и для птиц, и для грызунов.

С осторожностью стоит употреблять клубнику тем, кто получает антигипертензивную терапию, так как она может усиливать действие таблеток для снижения артериального давления.

Не стоит употреблять ее людям с гастритом и язвенной болезнью, с заболеваниями почек.

А также маленьким детям и кормящим мамам, так как ягода является сильным аллергеном.