Ср, 29.05.2019
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Клубника не всем и не всегда полезна. Не рискуйте своим здоровьем!

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Клубника.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Начало лета всегда ассоциируется с клубникой, выращенной в открытом грунте. У нее особый аромат и вкус! Многие готовы килограммами есть эту душистую ягоду, забыв обо всем остальном. В этом есть определенный резон, потому что клубника обладает рядом полезных свойств. Хотя есть и противопоказания, о которых надо обязательно помнить, пишет Fabiosa.ru.

О пользе клубники

Благодаря наличию в клубнике антиоксидантов, флавоноидов, полифенолов, калия ее можно рассматривать как дополнение в комплексе лечебных мероприятий по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и риска развития инсульта.

Клетчатка клубники благотворно влияет на минимизацию запоров, способствует наполнению влагой всего организма и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Наличие фолиевой кислоты делает ее полезной для беременных. И еще несколько важных моментов: укрепляет кости, полезна для зрения, улучшает память.

Для кого клубника не подходит

Но при многих явных плюсах, стоит помнить, что клубника находится на первом месте в экологическом рейтинге «Грязная дюжина» из-за наличия в ней пестицидов, которые применяют для борьбы с вредителями , чтобы повысить урожайность. Ягоды привлекательны и для насекомых, и для птиц, и для грызунов.

С осторожностью стоит употреблять клубнику тем,  кто получает антигипертензивную терапию, так как она может усиливать действие таблеток для снижения артериального давления.

Не стоит употреблять ее людям с гастритом и язвенной болезнью, с заболеваниями почек.

А также маленьким детям и кормящим мамам, так как ягода является сильным аллергеном.

При вдумчивом выборе продуктов для своего питания, в том числе, овощей и фруктов, можно получать с ними полезные вещества и не навредить своему здоровью. Напитывайтесь витаминами в сезон!

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