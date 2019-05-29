Любовь Успенская готовит: рецепт простого и вкусного рыбного торта от звезды шансона

Иногда Любовь Успенская становится к плите, наслаждаясь процессом и результатом приготовления. Joinfo.ua узнавал рецепт фирменного блюда, которое звезда шансона считает невероятно вкусным и полезным.

Рыбный тортик от Любови Успенской

Для начала необходимо испечь блины. Рецепт блинов певица не стала приводить, поскольку каждая хозяйка может приготовить их по своему предпочтению. Также Успенская не высчитывала количество ингредиентов. Все делается на собственный вкус.

Основные ингредиенты:

сыр Филадельфия (можно использовать другой сливочный);

малосольная красная рыба;

зеленый лук;

красная икра.

Рецепт приготовления:

Испеките блины. На блинчик выложите ровным тонким слоем сливочный сыр, далее красную рыбку, посыпьте зеленым лучком. Сверху снова положите блинчик и все остальные продукты. Верх торта украсьте красной икрой. Если икры много, тогда можно использовать ее также в качестве слоя.

Любовь Успенская заверила, что никто не останется разочарованным таким рецептом:

«Всем советую приготовить! Рыбный тортик от Любы Успенской! Очень вкусно и ,что немаловажно, быстро!». (Орфография и пунктуация автора сохранены – примечание редакции).

Впечатления гурманов

Поклонник, которому посчастливилось уже отведать такой своеобразный «Наполеон», поделился своими вкусовыми ощущениями:

«Вообще лук не кушаю , ну было так вкусно что я даже лук не заметил Класс». (Орфография и пунктуация автора сохранены – примечание редакции).

А другие подписчики пообещали обязательно воспользоваться рецептом: