К чему может привести полный отказ от мяса: жизненный пример блогера из Финляндии

Девушка по имени Вирпи Микконен - ​​отмеченный наградами финский блогер, которая известна тем, что яростно настаивала на пользе веганского питания. Она даже написала четыре книги с рецептами, основанными исключительно на продуктах растительного происхождения. Однако, спустя годы веганка признается, что выбранный ею режим питания испортил ее здоровье, рассказывает Joinfo.ua.

Проблемы со здоровьем

В начале 2019 года Вирпи Микконен испугалась, обнаружив сыпь на лице непонятного происхождения, чего никогда не случалось с ней раньше. Были у девушки и другие проблемы со здоровьем – приступы кашля, ломающиеся ногти и секущиеся волосы. Но самое страшное – в возрасте 37 лет у веганки полностью прекратился менструальный цикл.

Вирпи начала ощущать приступы паники, приливы, слабость без причины и другие симптомы, которые испытывают женщины, вступившие в период менопаузы. Но 37 лет – это очень ранний для этого возраст!

«Я испугалась и подумала, что со мной может быть не так. Я питаюсь здоровой пищей, занимаюсь спортом, веду активный образ жизни. Откуда эти проблемы со здоровьем?» - признается блогер.

В то время Вирпи считала, что она ест самую здоровую из всех диет - без глютена, без молочных продуктов, без мяса, без рафинированного сахара. Более того, она построила на этом карьеру, вдохновляя других людей тоже отказаться от мяса.

Потребление мяса вернуло женщину к жизни

После обращения к врачу Микконен поняла – здоровья ее лишила восхваляемая ею же веганская диета. Доктор, специализирующаяся на китайской медицине, посоветовала пациентке немедленно ввести в рацион мясо, молоко и другие продукты животного происхождения.

Вирпи не ела мясо в течение 15 лет и очень переживала, что не сможет снова к нему вернуться. Однако, как признается блогер, теперь, когда она отказалась от вегантсва, она чувствует себя намного лучше!

«Я чувствую, что во мне снова появилась жизнь. У меня теперь много энергии и мотивации жить дальше. Вернулся мой крепкий сон, приливы и боли в теле прекратились» - говорит бывшая веганка.

Более того, у Вирпи снова началась менструация. Она признается, что снова чувствует себя здоровой женщиной, подчеркивая, что веганство – это не плохо! Просто ее организму данный режим питания не подошел.