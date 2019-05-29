«Сон в руку»: шесть причин, к чему снится бывший

1. Если вам приснилась ваша первая любовь

Такой сон призван напомнить вам те чувства, который вы испытали впервые: счастье от любви, бабочки в животе, дрожь от первого поцелуя. Возможно, в вашей реальной любовной жизни происходит застой, страсти угасают, и подсознание таким образом пытается напомнить вам, что это такое - любить, и мягко подталкивает вас к активным действиям.

2. Если приснилось, что бывший извиняется и просит вернуться к нему

Этот сон может быть безумно ярким и реалистичным и всколыхнуть в вас болезненные чувства привязанности к вашему бывшему партнеру. Не стоит воспринимать это, как знак свыше и тут же выходить с ним снова на связь. То, что вам приснилось - лишь напоминание о том, что ваша рана после расставания еще свежа, вы все еще не отпустили своего бывшего партнера и вам предстоит длительный период восстановления, прежде чем вы будете морально готовы начать новые отношения.

3. Если во сне бывший партнер отвергает вас

Хоть пробуждение после такого сна и будет весьма неприятным, воспринимайте такой сон как хороший знак. Подсознание сообщает вам, что готово двигаться дальше, навстречу новой любви. Все то, что говорил вам во сне ваш бывший партнер, пора сказать самой себе, облегчить, как говорится, эмоциональную ношу.

4. Если приснилась интимная близость с бывшим

Эротические сны, так или иначе, снятся абсолютно всем. Если главным героем вашего оказался бывший любовник, то это вовсе не значит, что он все еще думает о вас в сексуальном или в каком-либо еще плане. Стоит задуматься, с кем мы ложимся в постель? Кому доверяем и на кого не держим зла. Сон, в котором у вас происходит интимная близость с бывшим любовником показывает, что вы полностью «отпустили» ситуацию, пережили расставание и ничего, кроме приятных воспоминаний, вас не будет больше тревожить.

5. Если вы во сне убиваете своего бывшего любовника

Пришло время решительных действий - сделайте все от вас зависящее, чтобы положить конец недомолвкам и обидам между вами. Не стоит тащить груз негативных воспоминаний в новые отношения. Этот сон показывает вам, что вы готовы безжалостно истребить весь накопившийся негатив во благо будущей любви.

6. Если приснилось, что вы спасаете бывшего любовника от опасности