Какая вы свекровь по знаку Зодиака?

Невестку же она всегда выслушает и даст действительно полезный совет. А вот ссориться с такой свекровью не следует. Вернуть ее доверие будет очень непросто. Что же касается проживания, скорее, это невозможно, так как независимый характер Львицы не позволит ей жить с детьми.

Дева

Это довольно занудная личность, которая часто будет навещать вашу семью и все инспектировать. Свекровь-Дева проверит каждый уголок в вашем доме, сделает кучу замечаний, а потом возьмет и сама наведет порядок, а заодно встанет к плите и приготовит ужин.

Некоторых невесток такое отношение оскорбляет. Но если взять во внимание, что Дева будет вести себя так всегда, и принять ее такой, эту свекровь можно будет носить на руках. В общем, скромной и заботливой «домашней серой мышке» такая свекровь будет настоящей помощницей и второй мамой, а вот любительнице клубных вечеринок и другим легкомысленным особам ужиться со свекровью-Девой будет очень трудно.

Весы

Рожденная под данным знаком свекровь довольно добродушная личность, которая не будет нарушать личное пространство молодоженов и при этом станет невестке хорошей подружкой. Такая «вторая мама» расскажет все слухи и новости, обсудит все сериалы и займется внуками. В общем, с ней будет комфортно и весело.

Важно лишь, чтобы у такой свекрови был муж или любимый мужчина. Если же его нет, всю свою любовь она обрушит на семью, причем от ее навязчивой помощи будут страдать и сын, и невестка, и внуки. Такой дамочке следует найти активный досуг или деятельность, которая будет отвлекать ее от семьи сына.

Скорпион

Это классический вариант свекрови, от которой страдает невестка. Она будет постоянно контролировать, что ест и во что одевается ее любимый сыночек, а также язвить и доводить невестку до исступления, критикуя приготовленную яичницу и заявляя при этом, что делает это исключительно ради пользы. Что интересно, сильная и властная женщина-Скорпион обычно сама подбирает любимому сыночку вторую половинку. В этом случае проблем в общении с невесткой бывает меньше.

Но если сын сделал свой собственный выбор наперекор матери, от такой свекрови лучше жить как можно дальше.

Стрелец

Это гиперактивная свекровь, которая никогда не сидит без дела и невестку в покое не оставит. Она мечтает, чтобы жена у сына была с такой же активной позицией, а потому невестка в виде курицы-наседки ей будет не по нраву. Да и с внуками такая бабушка часто сидеть не будет, ведь

у нее на повестке дня путешествие на юг, бизнес-форум или встреча с жителями кооператива, в котором она, без сомнения, является председателем.