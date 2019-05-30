Чт, 30.05.2019
  • Krasotka
  • Какая вы свекровь по знаку Зодиака?

Какая вы свекровь по знаку Зодиака?
Невесткам лучше знать, к чему готовиться

ФОТО: Pixabay

О взаимоотношениях невестки и свекрови ходит немало небылиц, и большинство из них с негативным оттенком. Свекровь принято считать настоящей мегерой, которая постоянно ловит невестку на неопытности, пытается поучать ее и перевоспитывать. На самом деле конфликт невестки и свекрови - совсем не норма взаимоотношений. Его нужно избегать, а для этого необходимо изучить характер «второй мамы» и знать, как действовать в той или иной ситуации, пишет Cluber.

Что же говорят о характере свекровей астрологи, исходя из особенностей представителей каждого знака зодиакального круга?

Овен

Это гиперактивная свекровь, которая считает себя лучшей во всем и стремится продемонстрировать это невестке. Она лучше всех готовит, лучше всех убирает в доме, и даже заботится о сыне она гораздо лучше невестки. С ее мнением лучше согласиться, даже если это не так.

Вступать в конфронтацию со свекровью-Овном себе дороже. Лучше кивнуть головой в знак согласия, а после ее ухода сделать по-своему.

Но будьте готовы к тому, что мать вашего мужа будет частым гостем в вашем доме и вам придется мириться с ее советами и нравоучениями.

Телец

Это одна из самых терпеливых свекровей в мире, которая будет долго «проглатывать» любые выходки своей невестки. Даже когда сын начнет жаловаться на жену, она найдет способ помирить пару. Но проверять на прочность ее терпение не стоит. В определенный момент она может взорваться, и тогда невестке точно не поздоровится.

Это миролюбивая женщина, которая будет всячески помогать молодоженам и материально, и уходом за детишками.

При этом свекровь-Телец обожает, когда прислушиваются к ее советам, и жаждет внимания со стороны невестки. Скандалит она очень редко, и только если вопрос касается денег.

Близнецы

Представительницу этого знака можно назвать самой современной бабушкой и самой продвинутой свекровью. Она будет таскать невестку по всевозможным распродажам, учить ее экономить и искать «халяву».

При этом она довольно откровенная и прямолинейная женщина, которая всегда в лицо выскажет невестке все, что думает о ней и ее отношениях с мужем.

При правильном подходе невестка может стать доброй подружкой такой свекрови, что пойдет на пользу всей семье. А вот став ей врагом, можно постоянно натыкаться на колкости и ядовитые замечания с ее стороны. Жить с такой «второй мамой» лучше отдельно - совместное проживание может плохо отразиться на отношениях мужа и жены.

Рак

Отношение к невестке у такой свекрови своеобразное. Она безмерно любит своего сына, а невестку воспринимает в качестве его прислуги. И пусть не произносит это вслух, в поведении и жестах такое отношение легко читается. Поэтому при любых конфликтах такая свекровь будет становиться на сторону сына. Но есть у нее и положительные качества. Она очень любит внуков и постоянно о них заботится, а значит, вы всегда сможете оставить на нее своих малышей и провести время вдвоем с мужем.

Совместное проживание с такой свекровью крайне рискованно, поскольку будет сопровождаться постоянным соперничеством между ней и невесткой.

Лев

Это добродушная и компанейская свекровь, которая с удовольствием будет приходить к вам на любой праздник, так как просто обожает шумные компании. Она веселая и щедрая, но и к себе требует подобного обращения. При этом Львица исполнена гордости. Она не опустится до обсуждения конфликтов в семье сына, не станет сплетничать о невестке и рассказывать об их взаимоотношениях своим подругам.

Невестку же она всегда выслушает и даст действительно полезный совет. А вот ссориться с такой свекровью не следует. Вернуть ее доверие будет очень непросто. Что же касается проживания, скорее, это невозможно, так как независимый характер Львицы не позволит ей жить с детьми.

Дева

Это довольно занудная личность, которая часто будет навещать вашу семью и все инспектировать. Свекровь-Дева проверит каждый уголок в вашем доме, сделает кучу замечаний, а потом возьмет и сама наведет порядок, а заодно встанет к плите и приготовит ужин.

Некоторых невесток такое отношение оскорбляет. Но если взять во внимание, что Дева будет вести себя так всегда, и принять ее такой, эту свекровь можно будет носить на руках. В общем, скромной и заботливой «домашней серой мышке» такая свекровь будет настоящей помощницей и второй мамой, а вот любительнице клубных вечеринок и другим легкомысленным особам ужиться со свекровью-Девой будет очень трудно.

Весы

Рожденная под данным знаком свекровь довольно добродушная личность, которая не будет нарушать личное пространство молодоженов и при этом станет невестке хорошей подружкой. Такая «вторая мама» расскажет все слухи и новости, обсудит все сериалы и займется внуками. В общем, с ней будет комфортно и весело.

Важно лишь, чтобы у такой свекрови был муж или любимый мужчина. Если же его нет, всю свою любовь она обрушит на семью, причем от ее навязчивой помощи будут страдать и сын, и невестка, и внуки. Такой дамочке следует найти активный досуг или деятельность, которая будет отвлекать ее от семьи сына.

Скорпион

Это классический вариант свекрови, от которой страдает невестка. Она будет постоянно контролировать, что ест и во что одевается ее любимый сыночек, а также язвить и доводить невестку до исступления, критикуя приготовленную яичницу и заявляя при этом, что делает это исключительно ради пользы. Что интересно, сильная и властная женщина-Скорпион обычно сама подбирает любимому сыночку вторую половинку. В этом случае проблем в общении с невесткой бывает меньше.

Но если сын сделал свой собственный выбор наперекор матери, от такой свекрови лучше жить как можно дальше.

Стрелец

Это гиперактивная свекровь, которая никогда не сидит без дела и невестку в покое не оставит. Она мечтает, чтобы жена у сына была с такой же активной позицией, а потому невестка в виде курицы-наседки ей будет не по нраву. Да и с внуками такая бабушка часто сидеть не будет, ведь

у нее на повестке дня путешествие на юг, бизнес-форум или встреча с жителями кооператива, в котором она, без сомнения, является председателем.

Тем не менее, если невестка по натуре человек активный, если она не боится открывать для себя что-то новое, с такой свекровью она может крепко подружиться.

Козерог

Свекровь-Козерог - человек закрытый, можно сказать, замкнутый, к которому вы не придете в гости без приглашения, да и сама она не будет слишком спешить к внукам.

Чтобы подружиться с ней, вам как минимум нужно не курить и не пить, содержать в чистоте дом и иметь хорошую репутацию. А еще стоит прислушиваться к ее советам.

Пусть свекровь-Козерог не будет помогать вам деньгами, зато порой этот умный и расчетливый человек дает ценные советы, которые могут оказаться дороже любых денег.

Водолей

Если вы разносторонняя личность с широкими взглядами на жизнь, обожаете хорошую компанию и не сидите на месте, значит - со свекровью Водолеем точно подружитесь. Это свободолюбивая личность, а потому выбор сына она примет в любом случае.

Конфликтов с таким человеком у невестки практически не будет, особенно по бытовым вопросам, ведь и сама она не слишком привязана к дому.

В этом плане не стоит ждать, что такая свекровь будет сидеть с внуками или возиться на грядках рады пары банок соленых огурцов. Она, скорее, будет навещать вас по праздникам, общаться как со старыми друзьями и также исчезать до нового хорошего повода.

Рыбы

Свекровь, рожденная под этим знаком, - довольно своеобразная личность. Ее отношения с невесткой будут зависеть от того, насколько молодожены заинтересованы в маме. Если регулярно звонить ей, интересоваться здоровьем и приглашать в гости, она с удовольствием вас навестит и внуков побалует.

Но если забыть о ней, не навещать и не справляться о здоровье, можно серьезно поссориться. А Рыбы - самые обидчивые создания на Земле.

Таким образом, если выстроить правильные взаимоотношения со своей свекровью, она и денег молодоженам подбросит, и за внучками присмотрит, когда нужно, и не станет докучать своим присутствием.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ