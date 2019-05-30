Медики рассказали, чем опасен утренний кофе

Брюн утверждает, что кофеин, содержащийся в утреннем напитке, может привести к развитию зависимости. По данным, которые приводит нарколог, около 60% россиян, ежедневно пьющий кофе по утрам, при вынужденном отказе от него испытывают сонливость, раздражительность, головную боль, снижение работоспособности.

«Такие типичные симптомы специалисты называют термином абстинентный синдром и наблюдают подобные симптомы у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью», - утверждает нарколог.