Медики рассказали, чем опасен утренний кофе

Наркологи объяснили, почему стоит избегать такой привычки.
Главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн поделился данными о том, к чему может привести привычка каждый день пить утром кофе. По его словам, она может пагубно отразиться на здоровье, сообщает агентство «Москва».
Брюн утверждает, что кофеин, содержащийся в утреннем напитке, может привести к развитию зависимости. По данным, которые приводит нарколог, около 60% россиян, ежедневно пьющий кофе по утрам, при вынужденном отказе от него испытывают сонливость, раздражительность, головную боль, снижение работоспособности.
«Такие типичные симптомы специалисты называют термином абстинентный синдром и наблюдают подобные симптомы у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью», - утверждает нарколог.
«Кофеин противопоказан лицам, страдающим эпилепсией, повышенной психической возбудимостью, бессонницей, при артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма и проводимости, при глаукоме, а также в случаях индивидуальной непереносимости. Наиболее опасен кофеин при тахиаритмиях, желудочковых политопных экстрасистолиях», - добавил Брюн.