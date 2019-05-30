Ксюша, остановись! Подписчики Бородиной напуганы объемом ее губ

Внешность Ксении Бородиной — любимая тема для обсуждения как среди поклонников, так и среди недоброжелателей. В очередной раз в центре их внимания оказались пухлые губы телезвезды, пишет Woman.ru.
Интернет-пользователи уверены: ведущая «Дома-2» Ксения Бородина не раз ложилась под нож пластического хирурга. В частности звезде приписывают ринопластику и маммопластику. Иногда достается и губам — по мнению некоторых, у 36-летней Ксении они слишком пухлые. Знаменитость устала доказывать обратное, а потому больше не реагирует на подобные комментарии.
Недавно бессменная ведущая «Дома-2» опубликовала новое фото. Внимание фолловеров привлекли... конечно же, губы Ксении: на снимке они явно кажутся больше. И хоть часть подписчиков предположили, что Бородина «сложила их уточкой», некоторые решили, что звезда прибегла к процедуре увеличения губ.