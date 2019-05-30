Тип одинокой женщины, который вам соответствует согласно знаку Зодиака

Овен

Активная женщина

Вы — прирожденные лидеры, обладающие сумасшедшей энергией и жизненной силой. Вы невероятно независимы, импульсивны и оптимистичны. Вы активны и всегда готовы к изменениям. Овнам необходимо постоянное ощущение погони в своих отношениях. Если они не чувствуют привычного воодушевления, то достаточно быстро теряют интерес.

Телец

Верная женщина

Верные, терпеливые, стабильные и настойчивые Тельцы временами могут быть упрямыми и грубыми материалистами. Вы всегда обстоятельно подходите к своим партнерам и выбираете только тех, кто готов к серьезным и продолжительным отношениям. Вы скорее будете одиноки, чем с кем попало.

Близнецы

Общительная женщина

Близнецы — мастера общения. В любом месте и при любых условиях вы найдете того человека, с которым сможете перекинуться хотя бы парой слов. Вам нравится знакомиться с новыми людьми и заводить полезные контакты. Именно поэтому вы находитесь в поисках такого же открытого к общению и терпеливого партнера.

Рак

Женщина, ориентированная на создание семьи

Интуитивные Раки отличаются высокой эмоциональной чувствительностью и развитым материнским инстинктом. Вы ищете такого же чувственного партнера, который бы понимал вас с полуслова. Вы невероятно щедрые, заботливые и обратите свое внимание только на того, кто будет достоин всех ваших усилий.

Лев

Женщина-босс

Уверенные в себе Львы наделены не только лидерскими качествами и развитым чувством собственного достоинства, но также щедростью и креативностью. При этом вы нередко можете быть высокомерности и властными. Где бы вы ни находились, вы всегда стремитесь оказаться в центре всеобщего внимания. Вы никогда не откажетесь от своего образа жизни даже ради любви.

Дева

Женщина-исследователь

Девы — отстраненные, практичные, аналитические создания, которые всегда стараются познать мир через понимание самих себя. Вы достаточно устойчивы к переменам, внимательны к деталям и отличаетесь умением быстро решать проблемы. Вы знаете, чего хотите, и методически подходите к достижению своих целей.

Весы

Женщина в поисках гармонии

Дипломатичные Весы всегда находятся в поисках гармонии. Вы бы с радостью хотели оказаться в отношениях, но даже без них чувство баланса всегда при вас. Вам нравится встречаться с новыми людьми и рассматривать различные варианты, однако вы никогда не увлечетесь тем человеком, который будет вас недостоин.

Скорпион

Сильная женщина

Скорпионы — самые страстные из всех знаков Зодиака. Когда вы влюбляетесь, то чувствуете, что это навсегда. Вы настолько погружаетесь в человека и начинаете ему доверять, что потом долгое время не можете оправиться от предательства или измены. Вы становитесь буквально одержимы своим партнером и даже не рассматриваете краткосрочные связи.

Стрелец

Дерзкая женщина

Амбициозные, щедрые, свободные Стрельцы обожают испытывать себя и всегда открыты новым идеям. Вы дорожите своей свободой и не хотите быть рядом с тем, кто привык только и делать, что контролировать. Вы хотите быть во всем равны со своим партнером и не стремитесь поскорее вступить в отношения, поскольку сначала хотите убедиться, что этот человек вам действительно подходит.

Козерог

Логичная женщина

Козероги — рациональные, независимые, прирожденные лидеры. Вам нравится наблюдать вокруг себя идеальный порядок. Вы цените стабильность и безопасность и умеете обеспечить себя всем необходимым. Вы хотели бы быть рядом с тем партнером, который бы вместе с вами ценил стабильные отношения и ко всему подходил с практической точки зрения.

Водолей

Невероятно независимая женщина

Водолеи ценят свою свободу и отличаются исключительной независимостью. Вы невероятно целеустремленны и хотите видеть рядом с собой такого же сильного человека, которого никак не будет смущать ваша успешность. Вы всегда нацелены на результат. Несмотря на то что вы открыты для отношений, целенаправленно вы никогда из не ищете.

Рыбы

Женщина-романтик