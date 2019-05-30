В Доме Хопнера открылась выставка петербургского Музея парфюмерии

Выставка находится в зале Dörnse c 30 мая по 2 июня, вход расположен по адресу: Vanaturu kael 3 (напротив ресторана Olde Hansa). Часы работы с четверга по субботу - 12.00-19.00, в воскресенье – 12.00-15.00. Посетить выставку можно бесплатно.

История парфюмерии – это важная составная часть истории европейской культуры. На выставке, которую привезли в Таллинн парфюмеры из Санкт-Петербурга, вас ждут мировые шедевры парфюмерного искусства и работы современных авторов. На открытой в Доме Хопнера выставке можно попробовать подлинные винтажные ароматы из коллекции музея, а также восстановленные по старинным рецептам. Каждый экспонат-запах снабжен вспомогательным материалом: рекламные постеры, фотографии флаконов, галерея женских образов – словом, «портрет эпохи» во всем ее разнообразии для каждого десятилетия.

В каминном зале Дома Хопнера во время проведения выставки выступит с лекциями Элина Арсеньева, парфюмерный историк и коллекционер, владелец петербургского Музея парфюмерии, парфюмер бренда Art Deco Perfumes и преподаватель петербургской Школы парфюмеров. Вход в каминный зал Дома Хопнера расположен по адресу: Ратушная площадь 18. Зал находится на третьем этаже.

Лекции пройдут на русском языке. Вход на все лекции свободный (бесплатно).

31 мая. в 17.00

Лекция «Способы и светские правила носить духи и ароматизировать интерьер в 19-20 веках»

1 июня 13.00 - 13.45

Лекция «История появления синтетических материалов в парфюмерии»

2 июня 13.00 - 13.45