Три признака доступной женщины, которая всегда будет в роли любовницы, но не жены

Любовницы - это барышни, которые выбрали для себя путь одинокой, но беззаботной женщины в силу разных причин: не повезло в любви, пересидела с возрастом для замужества, не смогла найти работу, которая смогла бы обеспечить недешевые нужды по уходу за собой. От статуса любовницы всего один шаг к безотказной женщине, которая всегда говорит «да».

Доступная дамочка, не скованная моральными принципами, обладает рядом качеств. Иные из них бросаются в глаза, а за некоторыми не сразу и разглядишь алчную и слабовольную любительницу поживиться чужим.

1. Она целиком зависит от него

Это тип женщин, которые срывают его телефоны при любой финансовой проблеме. Они и сами всегда отвечают на звонки от мужчины, все свои планы подстраивая под его интересы. Например, она откажется от встречи с подругами, чтобы на всякий случай освободить место в графике под своего «бога». Все важные решения в жизни мужчина также часто принимает за нее.

2. Она пошло ведет себя, как на людях, так и в соцсетях

Немного дерзкий, пошлый взгляд и нелепый макияж. Громкий смех и ухмылки к месту и не к месту, фривольное поведение с любыми мужчинами - присмотритесь, доступная женщина частый завсегдатай клубных вечеринок и наверняка знакома со всем персоналом: от охранников до диджеев. Она предлагает рассматривать свое полуголое тело большому количеству подписчиков, 80% из которых - мужчины.

Пусть вас не сбивают с толку мудрые цитаты на стене «вконтакте». Такая девушка не за знаниями охотится, а за откровенной «халявой».

3. «Она вся твоя»

С ней рядом ничего не надо делать, чтобы добиться от нее чего угодно. Она не провоцирует мужчину на завоевание себя и всегда готова к встрече при первом звонке. Кошмарным в этой ситуации остается тот факт, что у нее полностью отсутствует право голоса. Едва она начет капризничать, как мужчина с то же легкостью сменит ее на другую такую же легкодоступную женщину.