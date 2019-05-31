Три признака доступной женщины, которая всегда будет в роли любовницы, но не жены

С молодых лет девочки составляют образ будущего принца, за которого выйдут замуж и представляют свое идеальное свадебное платье. Но повзрослев, в реальной жизни под влиянием нехорошего окружения или собственных заблуждений, выбирают совсем другой путь - стать карьеристкой-феминисткой или женщиной, которой лучше не слыть - «вечной любовницей», пишет Fabiosa.ru.
Любовницы - это барышни, которые выбрали для себя путь одинокой, но беззаботной женщины в силу разных причин: не повезло в любви, пересидела с возрастом для замужества, не смогла найти работу, которая смогла бы обеспечить недешевые нужды по уходу за собой. От статуса любовницы всего один шаг к безотказной женщине, которая всегда говорит «да».
Доступная дамочка, не скованная моральными принципами, обладает рядом качеств. Иные из них бросаются в глаза, а за некоторыми не сразу и разглядишь алчную и слабовольную любительницу поживиться чужим.
1. Она целиком зависит от него
Это тип женщин, которые срывают его телефоны при любой финансовой проблеме. Они и сами всегда отвечают на звонки от мужчины, все свои планы подстраивая под его интересы. Например, она откажется от встречи с подругами, чтобы на всякий случай освободить место в графике под своего «бога». Все важные решения в жизни мужчина также часто принимает за нее.
2. Она пошло ведет себя, как на людях, так и в соцсетях
Немного дерзкий, пошлый взгляд и нелепый макияж. Громкий смех и ухмылки к месту и не к месту, фривольное поведение с любыми мужчинами - присмотритесь, доступная женщина частый завсегдатай клубных вечеринок и наверняка знакома со всем персоналом: от охранников до диджеев. Она предлагает рассматривать свое полуголое тело большому количеству подписчиков, 80% из которых - мужчины.
Пусть вас не сбивают с толку мудрые цитаты на стене «вконтакте». Такая девушка не за знаниями охотится, а за откровенной «халявой».
3. «Она вся твоя»
С ней рядом ничего не надо делать, чтобы добиться от нее чего угодно. Она не провоцирует мужчину на завоевание себя и всегда готова к встрече при первом звонке. Кошмарным в этой ситуации остается тот факт, что у нее полностью отсутствует право голоса. Едва она начет капризничать, как мужчина с то же легкостью сменит ее на другую такую же легкодоступную женщину.
Даже если женщина не обладает вышеперечисленными признаками, велик шанс, что она рискует остаться без пары надолго. Как заявляют психологи, мужчины часто боятся слишком ярких или уверенных в себе красавиц, опасаясь выглядеть бледно рядом с ними. Многие женщины сами делают все, чтоб никогда не выйти замуж: выбирают самое престижное образование, места для отдыха, активно добиваются различных высот в карьере, спорте или бизнесе. Мужчина просто боится, что не потянет главенство в семье и обходит таких женщин стороной, выбирая ту, что попроще. Которая верной покажется.