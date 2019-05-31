Женская гламурная вечеринка Womens Club встречает лето в Varblane

«Мы любим наших гостей, всегда хотим порадовать наших женщин полезными и эксклюзивными подарками. В этот раз будут сюрпризы от Vaubox.ee, который украсит терассу и развграет подарки среди гостей, подарки для каждой гостье приготовили Glanzglamuur, ROYAL Effem Beauty CLUB и Flor de Mario. Конечно же, помним, что у всех женщин схожие проблемы, и к фразе «Мне нечего надеть» нужно отнестись с пониманием. Поэтому показ от магазина Dixie, представительство которого находится в торгово-развлекательном центре Т1, даст подсказки какие must have вещи должны быть в летнем гардеробе каждой женщины»,- сказала Кятлин.