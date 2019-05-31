Женская гламурная вечеринка Womens Club встречает лето в Varblane

В пятницу, 7 июня на летней террасе кафе Varblane пройдёт первый летний Womens Club. Двери открываются в 20.00.
По традиции летние мероприятия серии женских вечеринок проходят на летней террасе кафе Varblane. В первую пятницу лета Womens Club ждёт старых и новых друзей на очередную гламурную и неповторимую женскую вечеринку.
Всех гостей ждёт много интересного. Особым этот вечер делает то, что ведущим будет неподражаемый Ханес Вырно, который не так часто выходит «из телевизора». Дамы смогут вживую насладиться шутками телезвезды и получить из его рук многочисленные подарки.
По словам организатора серии вечеринок Людмилы Карпиковой мероприятие обещает быть по-летнему весёлым и лёгким.
«Знаем, что женщины любят подарки и сюрпризы. Именно это является вишенкой на торте на наших мероприятиях. Гостья приходит, и больше не должна ни о чем беспокоится. Напиток искрится на столе. Закускам от Nikolay bar bufee и домашние салатики от Mamma подарят гастрономическое удовольствие, на десерт сладости от диетического, но очень вкусного Red Chocolate”,- отметила Людмила.
Кятлин Рохилайд Альясте, ещё один организатор серии вечеринок, добавила что все посетительницы Womens Club всегда получают подарки.
«Мы любим наших гостей, всегда хотим порадовать наших женщин полезными и эксклюзивными подарками. В этот раз будут сюрпризы от Vaubox.ee, который украсит терассу и развграет подарки среди гостей, подарки для каждой гостье приготовили Glanzglamuur, ROYAL Effem Beauty CLUB и Flor de Mario. Конечно же, помним, что у всех женщин схожие проблемы, и к фразе «Мне нечего надеть» нужно отнестись с пониманием. Поэтому показ от магазина Dixie, представительство которого находится в торгово-развлекательном центре Т1, даст подсказки какие must have вещи должны быть в летнем гардеробе каждой женщины»,- сказала Кятлин.
До встречи 7 июня на первом в этом сезоне летнем Womens Club. Встречаемся в 20.00 на летней террасе кафе Varblane. Билеты на мероприятие можно приобрести в Piletilevi.