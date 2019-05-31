Как сузить поры? Лучшие способы избавиться от расширенных пор

Те, кто однажды сталкивался с проблемой широких пор, которые не получается скрыть никакими косметическими средствами, обычно борются с этим явлением всю жизнь. Чистая кожа лица помогает ее владельцу выглядеть моложе и увереннее, поэтому с жирным блеском на носу, лбу и подбородке можно и нужно воевать любыми безопасными методами, пишет Fabiosa.ru.
Чаще всего склонность к широким порам передается по наследству и физически сузить их практически невозможно. Когда мы говорим о сужении пор, чаще всего мы имеем ввиду подсушивание и удаление излишка жира (себума), вырабатываемого сальными железами в верхнем слое эпидермиса.
Как лечить широкие поры?
1. Спа
Косметологи предлагают дорогостоящие лазерные процедуры по удалению следов от акне и сужению пор. Но проводить их нужно только после очищения пор.
Кроме сеансов в клиниках красоты существует множество способов, как очистить широкие поры в домашних условиях без вреда для кожи.
2. Паровые маски
Используйте приятные для вас эфирные масла для процедур по раскрытию забитых пор паром.
3. Готовые маски с подсушивающим эффектом
Выбирайте те, что содержат глину, экстракт овса и лимон.
4. Домашние маски из подручных средств
Аналоги магазинных масок можно с легкостью приготовить и дома, тем более что необходимые ингредиенты есть почти в каждом холодильнике.
- Продезинфицируйте кожу
- Раскройте поры теплой водой, промочив нос хлопковой тряпочкой или с помощью бани для лица.
- Удалите черные точки специальным стиком (его необходимо приобрести в профильном магазине, так как он должен быть сделан из материала, который выдержит химическую обработку и не начнет окисляться). Не используйте нож!
- Продезинфицируйте кожу
- Смешайте с водой глину или косметическую грязь и нанесите также на пару минут.
Готово!
Помимо специальных процедур по удалению черных точек и излишков жира с кожи лица, обзаведитесь следующими полезными привычками, чтобы снизить жироотделение естественным образом.
1. Очищение кожи
Научитесь ежедневно очищать и увлажнять жирные участки кожи для того, чтобы кожа привыкла к «сухому закону». Используйте кремы, не содержащие агрессивные компоненты, травмирующие кожу и вызывающие жжение и чувство сильной стянутости.
2. Всегда удаляйте макияж перед сном
Залог чистой кожи - ее свободное дыхание. Забив поры остатками макияжа во время ночного сна, вы рискуете заработать себе прыщи, воспаления и преждевременно постаревшую, дряблую кожу.
3. Придерживайтесь диеты
Предпочтите натуральные продукты заморозкам, полуфабрикатам и прочим продуктам, содержащим глютаматы и химические добавки. Это снизит уровень токсинов и холестерина в крови и улучшит кровоснабжение клеток кожи кислородом.
Красивая кожа - это результат ежедневного труда и заботы. Если у вас расширенные поры подсушивающие маски можно делать 1-2 раза в неделю, и это даст положительный эффект.