Как сузить поры? Лучшие способы избавиться от расширенных пор

Чаще всего склонность к широким порам передается по наследству и физически сузить их практически невозможно. Когда мы говорим о сужении пор, чаще всего мы имеем ввиду подсушивание и удаление излишка жира (себума), вырабатываемого сальными железами в верхнем слое эпидермиса.

Как лечить широкие поры?

1. Спа

Косметологи предлагают дорогостоящие лазерные процедуры по удалению следов от акне и сужению пор. Но проводить их нужно только после очищения пор.

Кроме сеансов в клиниках красоты существует множество способов, как очистить широкие поры в домашних условиях без вреда для кожи.

2. Паровые маски

Используйте приятные для вас эфирные масла для процедур по раскрытию забитых пор паром.

3. Готовые маски с подсушивающим эффектом

Выбирайте те, что содержат глину, экстракт овса и лимон.

4. Домашние маски из подручных средств

Аналоги магазинных масок можно с легкостью приготовить и дома, тем более что необходимые ингредиенты есть почти в каждом холодильнике.

Продезинфицируйте кожу

Раскройте поры теплой водой, промочив нос хлопковой тряпочкой или с помощью бани для лица.

Удалите черные точки специальным стиком (его необходимо приобрести в профильном магазине, так как он должен быть сделан из материала, который выдержит химическую обработку и не начнет окисляться). Не используйте нож!

Продезинфицируйте кожу

Смешайте с водой глину или косметическую грязь и нанесите также на пару минут.

Готово!

Помимо специальных процедур по удалению черных точек и излишков жира с кожи лица, обзаведитесь следующими полезными привычками, чтобы снизить жироотделение естественным образом.

1. Очищение кожи

Научитесь ежедневно очищать и увлажнять жирные участки кожи для того, чтобы кожа привыкла к «сухому закону». Используйте кремы, не содержащие агрессивные компоненты, травмирующие кожу и вызывающие жжение и чувство сильной стянутости.

2. Всегда удаляйте макияж перед сном

Залог чистой кожи - ее свободное дыхание. Забив поры остатками макияжа во время ночного сна, вы рискуете заработать себе прыщи, воспаления и преждевременно постаревшую, дряблую кожу.

3. Придерживайтесь диеты

Предпочтите натуральные продукты заморозкам, полуфабрикатам и прочим продуктам, содержащим глютаматы и химические добавки. Это снизит уровень токсинов и холестерина в крови и улучшит кровоснабжение клеток кожи кислородом.