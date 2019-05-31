Что можно и нельзя делать во время месячных: правда и мифы

Существует много мифов о том, что можно и нельзя делать во время месячных, но далеко не все из них полностью правдивы.

Что можно и нельзя делать во время месячных

1. Нельзя принимать ванну — миф

Вопреки расхожему мнению, во время месячных ванну не только можно принимать, но даже рекомендуется. Это может облегчить менструальные спазмы и ослабить мышечное напряжение. Противопоказание к принятию ванны — обильные кровотечения и наличие новообразований (кисты, лейомиомы).

2. Нельзя есть определенные продукты — правда

Некоторые продукты желательно исключить из своего рациона на время месячных — они могут усугубить симптомы. К ним относятся:

кофе;

молочные продукты:

жирная и острая пища;

конфеты и другие продукты с высоким содержанием сахара.

3. Нельзя заниматься спортом — миф

Как и в случае с ванной, упражнения не просто не противопоказаны в эти дни, но и полезны. Физическая активность может помочь справиться с недомоганиями, которые часто возникают у женщин во время менструации — в частности, с болезненными спазмами. Однако о силовых нагрузках и тренировках с весами в критические дни лучше забыть.

4. Нельзя сдавать анализы — правда

В период менструации состав крови женщины претерпевает определённые изменения (повышается СОЭ, понижается гемоглобин и др.), из-за чего результаты различных анализов могут отличаться. В целом сдавать кровь во время месячных не запрещено, но, если вы хотите получить безошибочный результат, желательно делать это в середине цикла.

5. Нельзя плавать — миф

Как мы уже писали выше, физическая активность может помочь ослабить болезненные и неприятные ощущения во время месячных, и плавание — отличный выбор для этих дней. Разумеется, не стоит забывать о средствах гигиены. Тампоны — наиболее подходящий вариант для плавания.

6. Нельзя терпеть боль, если она длится более 3 дней — правда

Спазмы во время месячных — это вполне нормально, но если вы страдаете от боли в животе более 2-3 дней, не откладывайте визит к врачу.

Мы надеемся, что эта информация помогла повысить вашу осведомлённость о явлении, с которым сталкиваются все женщины, и узнать кое-что новое о собственном теле.