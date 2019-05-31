Вольные птицы: пять знаков Зодиака, которые не позволят мужчине контролировать их жизнь

Кого же астрологи называют самыми свободолюбивыми и независимыми личностями?

Пять знаков зодиака, которые не позволят мужчине контролировать их жизнь

1. Овен

Представители этого знака постоянно ищут поводы и способы продемонстрировать, насколько они сильны в каждом аспекте своей жизни, пишет Fabiosa.ru. Овны не боятся брать на себя ответственность и руководящую роль, и не потерпят, чтобы им говорили, что делать — даже своей второй половинке.

2. Скорпион

Он может многое стерпеть, но только не контроль других людей над своей жизнью. Если вы попытаетесь манипулировать Скорпионом и наставлять его, очень скоро обнаружите, что разговариваете со стеной. Даже не надейтесь, что он прислушается к вашим советам.

3. Весы

Люди, родившиеся под этим знаком, прекрасно чувствуют себя наедине с собой и скорее предпочтут одиночество, нежели впустят кого-то в свою жизнь и позволят другому человеку контролировать их. Весы крайне высоко ценят личное пространство и независимость.

4. Козерог

Сильный и волевой характер — вот залог успеха этого знака. Женщина-Козерог всегда добивается своего, а власть мужчины кажется ей смешной. Не пытайтесь помешать планам этих личностей — скорее всего, они просто отмахнутся от вас и продолжат жить так, как считают нужным.

5. Близнецы

В отношениях с представительницей данного знака мужчина часто чувствует себя доминирующим и властным, но это всего лишь иллюзия, выстроенная мудростью и хитростью его избранницы. Близнецы могут казаться покорными и слабыми, однако на самом деле их невозможно контролировать.