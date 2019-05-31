Чем чаще всего болеют женщины: врачи назвали пять самых распространённых заболеваний

То есть – не учитывая возраст, врождённые особенности, условия жизни и прочие крайне важные параметры. Однако это тоже довольно важная информация. Как минимум, она подсказывает нам, на какие проблемы стоит обратить особое внимание, чтобы в будущем они не вылились в болезни, пишет Joinfo.ua.

1. Метаболический синдром

Не совсем болезнь, а скорее – совокупность показателей здоровья, которые приводят к серьёзному расстройству метаболизма. И, как следствие – к ожирению. И всей той куче проблем, что с ним связана. У мужчин такая проблема тоже есть, но выражена она в куда меньшей степени.

2. Проблемы сердца

Практически всегда – разные формы нарушения коронарного кровообращения. От простой и терпимой стенокардии напряжения, до инфаркта миокарда, осложнённого сердечной недостаточностью. Начальные симптомы почти всегда одинаковые – разнообразная боль в области сердца, ощущение сердцебиения, тяжести и дискомфорта. Как бороться? Следить за уровнем жиров и сахара, проходить, когда этого нужно, кардиограмму и другие обследования. Большая часть подобных болезней сначала проявляется именно лабораторными анализами, а не клиническими проявлениями.

3. Аутоиммунные заболевания

Согласно статистике, примерно 75 процентов всех случаев аутоиммунных заболеваний приходятся на женщин. Так что диабет, артрит, системная красная волчанка и другие подобные заболевания могут передаваться по женской линии в семье.

4. Бесплодие

Тоже одна из самых распространённых женских проблем. Одна из самых частых причин этого – поликистоз яичников и эндометриоз. Ну и куча дургих проблем по гинекологии. А в некоторых ситуациях, причина сниженной фертильности вообще непонятна. И меры по её преодолению, типа экстракорпорального оплодотворения, не помогают.

5. Психические расстройства