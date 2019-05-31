Привычки, из-за которых обвисает грудь

Носите неудобные бюстгальтеры

Одна из самых распространенных причин. Выбирая себе бюстгальтер стоит помнить, что чашечка должна вмещать грудь, а лямка и нижняя часть соответствовать объемам тела. Если выбрать бюстгальтер не по размеру, то это приведет к тому, что кожа растянется.

Курение

Эта вредная привычка приводит к тому, что кожа теряет свою эластичность, сокращается выработка коллагена и ухудшается циркуляция крови.

Жесткие диеты

Когда вес резко снижается, а потом снова возвращается, то это негативно сказывается на состоянии кожи и груди. При наборе веса кожа на груди растягивается, поэтому худеть нужно постепенно и не забывать об упражнениях, массаже и спортивном лифчике.

Не используете солнцезащитные средства