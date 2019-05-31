Пт, 31.05.2019

Привычки, из-за которых обвисает грудь

Женская грудь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

С возрастом грудь теряет упругость и это естественно. Но есть привычки, которые влияют на преждевременное ухудшение внешнего вида груди, пишет Ivona.  

  • Носите неудобные бюстгальтеры

Одна из самых распространенных причин. Выбирая себе бюстгальтер стоит помнить, что чашечка должна вмещать грудь, а лямка и  нижняя часть соответствовать объемам тела. Если выбрать бюстгальтер не по размеру, то это приведет к тому, что кожа растянется.

  • Курение

Эта вредная привычка приводит к тому, что кожа теряет свою эластичность, сокращается выработка коллагена и ухудшается циркуляция крови.

  • Жесткие диеты

Когда вес резко снижается, а потом снова возвращается, то это негативно сказывается на состоянии кожи и груди. При наборе веса кожа на груди растягивается, поэтому худеть нужно постепенно и не забывать об упражнениях, массаже и спортивном лифчике.

  • Не используете солнцезащитные средства

Кожа груди подвержена действию ультрафиолета, что приводит к старению раньше времени. Не стоит забывать об использовании солнцезащитных средств. 

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