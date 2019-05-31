«Забыли отфотошопить»: Каменских в купальнике вызвала бурное обсуждение в Сети

Украинская певица Настя Каменских отдыхает со своим новоиспеченным мужем Алексеем Потапенко в Турции. Новые фото, появившиеся на страницах звезд в Instagram, вызвали бурное обсуждение в Сети, пишет Ivona.
Певица снялась в сдельном леопардовом купальнике.
На снимках и небольших роликах, размещенных сториз звезды, Каменских позирует на носу яхты.
Пользователи Сети отметили, что «еще месяц назад» Каменских была стройнее.
Некоторые предположили, что Настя беременна, на что вторые отметили, что «на каждом втором фото» звезда позирует с алкоголем. Еще на одном снимке, сделанном сверху, Настя запрокинула голову на руку Потапа, демонстрируя пышную грудь.
Этот кадр также не остался без критики. Некоторым подписчикам показалось, что у Насти на фото виден целлюлит, потому фолловеры предположили, что на снимках, где попа Каменских идеальна - ее просто фотошопят. Часть же подписчиков вступились за Каменских и посоветовали хейтерам следить лучше за собственной