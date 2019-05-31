Пт, 31.05.2019
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  • «Забыли отфотошопить»: Каменских в купальнике вызвала бурное обсуждение в Сети

«Забыли отфотошопить»: Каменских в купальнике вызвала бурное обсуждение в Сети

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Украинская певица Настя Каменских отдыхает со своим новоиспеченным мужем Алексеем Потапенко в Турции. Новые фото, появившиеся на страницах звезд в Instagram, вызвали бурное обсуждение в Сети, пишет Ivona.

Певица снялась в сдельном леопардовом купальнике. 

На снимках и небольших роликах, размещенных сториз звезды, Каменских позирует на носу яхты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пользователи Сети отметили, что «еще месяц назад» Каменских была стройнее.

Некоторые предположили, что Настя беременна, на что вторые отметили, что «на каждом втором фото» звезда позирует с алкоголем. Еще на одном снимке, сделанном сверху, Настя запрокинула голову на руку Потапа, демонстрируя пышную грудь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Этот кадр также не остался без критики. Некоторым подписчикам показалось, что у Насти на фото виден целлюлит, потому фолловеры предположили, что на снимках, где попа Каменских идеальна - ее просто фотошопят. Часть же подписчиков вступились за Каменских и посоветовали хейтерам следить лучше за собственной

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