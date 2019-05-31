«Забыли отфотошопить»: Каменских в купальнике вызвала бурное обсуждение в Сети

Некоторые предположили, что Настя беременна, на что вторые отметили, что «на каждом втором фото» звезда позирует с алкоголем. Еще на одном снимке, сделанном сверху, Настя запрокинула голову на руку Потапа, демонстрируя пышную грудь.

Этот кадр также не остался без критики. Некоторым подписчикам показалось, что у Насти на фото виден целлюлит, потому фолловеры предположили, что на снимках, где попа Каменских идеальна - ее просто фотошопят. Часть же подписчиков вступились за Каменских и посоветовали хейтерам следить лучше за собственной