Каким образом тарелка каши мешает похудеть

Овсяную кашу издавна относят к числу диетических и полезных для здоровья завтраков. Но в некоторых случаях именно эта каша и оказывается главным препятствием к похудению.
- Вы добавляете много сахара. Совершенно не важно, какой именно вид сахара используется, но если вы употребляете его в слишком больших концентрациях вместе с кашей, то это приведет к скачкам уровня сахара в крови. А они заставляют нас тянуться к нездоровым закускам, что мешает похудеть.
- Вы употребляете кашу из пакетиков. Производители подобных блюд добавляют в эти пакетики разного рода ароматизаторы, чтобы сделать вкус каши более приятным. Однако они содержат много сахара и химических веществ, мешающих похудеть.
- Вы просто едите слишком много каши. Конечно, овес и овсяная мука полезны для здоровья, но если вы на завтрак употребляете несколько тарелок каши, а затем съедаете ее на ужин, то таким образом похудеть не получится.
- Вы перебарщиваете с топпингами. Хорошо известно, что здоровым топпингом для каши могут быть какие-то ягоды, овощи или сухофрукты. Но иногда люди добавляют очень большое количество топпинга, содержащего массу калорий.
- Вы ошибаетесь с топпингом. К выбору топпинга тоже нужно относиться крайне внимательно. К примеру, если вы добавляете в кашу кусочки шоколада или каких-нибудь сладостей, то поглощать это блюдо будет приятней, но похудеть при этом не получится.