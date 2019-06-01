Сб, 1.06.2019

Каким образом тарелка каши мешает похудеть

Овсяная каша. Иллюстративное фото

ФОТО: Vadims Puzdrans / PantherMedia / Vadims Puzdrans

Овсяную кашу издавна относят к числу диетических и полезных для здоровья завтраков. Но в некоторых случаях именно эта каша и оказывается главным препятствием к похудению.

  • Вы добавляете много сахара. Совершенно не важно, какой именно вид сахара используется, но если вы употребляете его в слишком больших концентрациях вместе с кашей, то это приведет к скачкам уровня сахара в крови. А они заставляют нас тянуться к нездоровым закускам, что мешает похудеть.
  • Вы употребляете кашу из пакетиков. Производители подобных блюд добавляют в эти пакетики разного рода ароматизаторы, чтобы сделать вкус каши более приятным. Однако они содержат много сахара и химических веществ, мешающих похудеть.
  • Вы просто едите слишком много каши. Конечно, овес и овсяная мука полезны для здоровья, но если вы на завтрак употребляете несколько тарелок каши, а затем съедаете ее на ужин, то таким образом похудеть не получится.
  • Вы перебарщиваете с топпингами. Хорошо известно, что здоровым топпингом для каши могут быть какие-то ягоды, овощи или сухофрукты. Но иногда люди добавляют очень большое количество топпинга, содержащего массу калорий.
  • Вы ошибаетесь с топпингом. К выбору топпинга тоже нужно относиться крайне внимательно. К примеру, если вы добавляете в кашу кусочки шоколада или каких-нибудь сладостей, то поглощать это блюдо будет приятней, но похудеть при этом не получится.

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