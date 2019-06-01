Вот что произойдёт, если ваш ребёнок проглотит батарейку-таблетку

«Я решила провести этот эксперимент после похода в магазин со своей старшей дочерью. Она заметила, что на одной из полок лежал открытый пакет с «таблетками». «Неужели они не понимают, как это опасно?» — подумала я. В тот же день я сделала эти снимки», - рассказывает Сара Ханстед, администратор группы CPR Kids.

Сара, которая работает медсестрой в скорой помощи, купила куриное филе и на 4 часа поместила в него батарейку, периодически фиксируя, что происходит с мясом. Первые признаки разрушительного воздействия появились уже спустя полчаса. С течением времени эффект усилился в разы.

Что произойдёт, если ваш ребёнок проглотит батарейку-таблетку. След от батарейки спустя четыре часа после соприкосновения с плотью. ФОТО: Facebook / CPR Kids

Попав в пищевод или дыхательные пути ребёнка, миниатюрная батарейка может привести к химическим и термическим ожогам. А в случае застревания «таблетка» может и вовсе вызвать летальное кровотечение. Вот почему производители игрушек стараются сделать отсек с батарейками максимально недоступным для детей, прикручивая крышку винтами с нестандартными головками.

«Я понимала, как это опасно, но не думала, что всё происходит настолько стремительно», - сказала Сара Ханстед.