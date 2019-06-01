Стилист рассказала о самой модной обуви этого лета

Абсолютный тренд – носить босоножки вместе с носками. Конечно, не с трикотажными, а модными сейчас в сеточку. Они могут быть и однотонными, и с узором. Однако под обычные босоножки такой вариант не подойдет. Чтобы выглядеть стильно, необходимо подобрать массивную танкетку или толстые каблуки.

Также сейчас популярна обувь с силиконовыми элементами.

«Это может быть и одна силиконовая вставка, которая будет сочетаться с модным сегодня анималистические принтом. Также могут быть прозрачными каблуки», – говорит стилист Валерия Балконская.​

Более повседневный вариант – замшевые босоножки в нюдовых оттенках. Идеально – если в такой обуви будут еще и кисточки с завязками. Чтобы носить такие босоножки не только с платьями и юбками, стоит лишь одеть брюки или джинсы длины 7/8, чтобы не закрывать штаниной изюминку модели.

На пике моды этим летом и так называемые «босоножки-балетная школа», имитирующие пуанты. В таких моделях много завязок – атласных или замшевых.

Не стоит забывать и о классике.

«Полуоткрытые лодочки с острым каблуком только набирают популярность. Обратите внимание на вариант лодочек, украшенных ремешком, который в этом сезоне тоже является трендом, как и бахрома, и завязочки вокруг ножки», – советует стилист.​

Также очень популярными сейчас являются модели на маленьком каблуке, которые называют kitten heel. Они будут и универсальны, и удобны при ходьбе каждый день.