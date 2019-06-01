Стилист рассказала о самой модной обуви этого лета
Названы варианты босоножек, которые будут не только стильными, но и удобными, пишет Ivona.
Абсолютный тренд – носить босоножки вместе с носками. Конечно, не с трикотажными, а модными сейчас в сеточку. Они могут быть и однотонными, и с узором. Однако под обычные босоножки такой вариант не подойдет. Чтобы выглядеть стильно, необходимо подобрать массивную танкетку или толстые каблуки.
Также сейчас популярна обувь с силиконовыми элементами.
«Это может быть и одна силиконовая вставка, которая будет сочетаться с модным сегодня анималистические принтом. Также могут быть прозрачными каблуки», – говорит стилист Валерия Балконская.
Более повседневный вариант – замшевые босоножки в нюдовых оттенках. Идеально – если в такой обуви будут еще и кисточки с завязками. Чтобы носить такие босоножки не только с платьями и юбками, стоит лишь одеть брюки или джинсы длины 7/8, чтобы не закрывать штаниной изюминку модели.
На пике моды этим летом и так называемые «босоножки-балетная школа», имитирующие пуанты. В таких моделях много завязок – атласных или замшевых.
Не стоит забывать и о классике.
«Полуоткрытые лодочки с острым каблуком только набирают популярность. Обратите внимание на вариант лодочек, украшенных ремешком, который в этом сезоне тоже является трендом, как и бахрома, и завязочки вокруг ножки», – советует стилист.
Также очень популярными сейчас являются модели на маленьком каблуке, которые называют kitten heel. Они будут и универсальны, и удобны при ходьбе каждый день.
А вариант, который считается наиболее удобным и элегантным – босоножки на толстом каблуке. И высокая, и низкая модель будет одинаково комфортной за счет широкого и толстого каблука. Такая обувь удачно дополнит любой образ.