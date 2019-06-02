Уже не маленькая: девять вещей, которые подросток должен узнать о своем теле от мамы

Взросление дочерей начинается задолго до того, как матери начинают впервые проникать на их личную территорию, задавая вопросы. Первые робкие разговоры, первые откровения об изменениях с телом не должны застать ребенка врасплох. Детство как отметка в календаре взросления заканчивается гораздо позже, чем созревает физическое тело, пишет Fabiosa.ru. Как подготовиться?
Биологически период появления вторичных половых признаков начинается с выделением яичниками первых половых гормонов. У разных детей созревание варьируется от 8 до 16,5 лет: от формирования груди до появления первой менструации.
1. Взросление - это нормально
Объясните девочке, что изменение размеров тел и отдельных органов, рост волос в области подмышек и в паху говорят о том, что она становится взрослой. Подбодрите дочь фразами, вроде «Добро пожаловать в мир женщин!», «Какая ты красивая!», «Это просто супер!», чтобы ребенок не чувствовал, что с ней что-то не в порядке.
2. Не стыдите девочку
Разговоры о том, что она не может что-то носить, потому что у нее непропорциональное тело или ей что-то не идет, просто воспрещаются! Тело девочки будет меняться, а стесняться себя она продолжит и дальше.
3. Помогите побороть естественный стыд
Усадите дочь рядом с собой и расскажите, как вы спралялись с этим состоянием, когда были так же молоды. Снимите мерки с груди, купите вместе первый бюстгальтер.
4. Первые попытки по уходу за собой
Заприметив в ее подросшей косметичке щипцы для бровей, не спешите отговаривать ребенка от попыток ухаживать за собой в силу возраста. Часто это приводит к противоположному результату, вызывая в девочке желание скрываться от вас и вообще действовать наперекор.
5. Научите ее слышать язык тела
Физические изменения иногда сопровождаются неприятными, а подчас и болезненными ощущениями, которые могут вызвать у ребенка панику. Расскажите о языке тела и о том, что оно пытается вам сказать, вызывая те или иные ощущения.
6. Станьте подругой
Закупите тампоны, различные приспособления для личной и интимной гигиены и изучайте, как этим пользоваться вместе с девочкой. Это позволит ей увидеть в вас не только строгую мать, но и подругу.
7. Не ждите инициативы от дочери
Ненавязчиво предлагайте дочери подходить к вам и самой задавать любые интересующие ее вопросы, но не вдавайтесь в пространные философские ответы о морали, чтобы подросток чувствовал, что его слышат и хотят ему помочь.
8. Откровенно о мальчиках
Объясните ребенку, как вести себя со сверстниками, которые не всегда в этом возрасте могут вести себя адекватно. Пусть девочка с детства знает, что экранные и сериальные отношения между подростками часто совсем не отражают реального положения дел.
9. Не затягивайте с разговором
О будущих изменениях в теле, менструации и боли при росте груди девочка должна знать заранее. Иногда подростки, развивающиеся физически быстрее остальных, ловят едкие насмешки ровесников в свой адрес. В таком случае создать у девочки адекватное отношение к ситуации не менее важно, чем научить ее принимать себя со всеми трансформациями. Иногда это можно начинать делать и в 8, и в 9 лет, если вы явно видите, что ваш ребенок в этом нуждается.
Органичное превращение девочки в девушку и последующее поведение в пубертатный период напрямую зависит от того, как она воспринимает свое тело. Готовьте и себя морально к тому, что ребенок может резко измениться в характере, стать слезливым или агрессивным, может ставить под сомнение ваш авторитет, закрываться от вас. Особенно если он считает себя «длинным», «прыщавым» или «ошибкой природы» или слышит это от других. Только искреннее желание помочь и объяснить ребенку, что с ним происходит поможет раскрыть его сердце для вас.