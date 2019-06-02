Уже не маленькая: девять вещей, которые подросток должен узнать о своем теле от мамы

Биологически период появления вторичных половых признаков начинается с выделением яичниками первых половых гормонов. У разных детей созревание варьируется от 8 до 16,5 лет: от формирования груди до появления первой менструации.

1. Взросление - это нормально

Объясните девочке, что изменение размеров тел и отдельных органов, рост волос в области подмышек и в паху говорят о том, что она становится взрослой. Подбодрите дочь фразами, вроде «Добро пожаловать в мир женщин!», «Какая ты красивая!», «Это просто супер!», чтобы ребенок не чувствовал, что с ней что-то не в порядке.

2. Не стыдите девочку

Разговоры о том, что она не может что-то носить, потому что у нее непропорциональное тело или ей что-то не идет, просто воспрещаются! Тело девочки будет меняться, а стесняться себя она продолжит и дальше.

3. Помогите побороть естественный стыд

Усадите дочь рядом с собой и расскажите, как вы спралялись с этим состоянием, когда были так же молоды. Снимите мерки с груди, купите вместе первый бюстгальтер.

4. Первые попытки по уходу за собой

Заприметив в ее подросшей косметичке щипцы для бровей, не спешите отговаривать ребенка от попыток ухаживать за собой в силу возраста. Часто это приводит к противоположному результату, вызывая в девочке желание скрываться от вас и вообще действовать наперекор.

5. Научите ее слышать язык тела

Физические изменения иногда сопровождаются неприятными, а подчас и болезненными ощущениями, которые могут вызвать у ребенка панику. Расскажите о языке тела и о том, что оно пытается вам сказать, вызывая те или иные ощущения.

6. Станьте подругой

Закупите тампоны, различные приспособления для личной и интимной гигиены и изучайте, как этим пользоваться вместе с девочкой. Это позволит ей увидеть в вас не только строгую мать, но и подругу.

7. Не ждите инициативы от дочери

Ненавязчиво предлагайте дочери подходить к вам и самой задавать любые интересующие ее вопросы, но не вдавайтесь в пространные философские ответы о морали, чтобы подросток чувствовал, что его слышат и хотят ему помочь.

8. Откровенно о мальчиках

Объясните ребенку, как вести себя со сверстниками, которые не всегда в этом возрасте могут вести себя адекватно. Пусть девочка с детства знает, что экранные и сериальные отношения между подростками часто совсем не отражают реального положения дел.

9. Не затягивайте с разговором

О будущих изменениях в теле, менструации и боли при росте груди девочка должна знать заранее. Иногда подростки, развивающиеся физически быстрее остальных, ловят едкие насмешки ровесников в свой адрес. В таком случае создать у девочки адекватное отношение к ситуации не менее важно, чем научить ее принимать себя со всеми трансформациями. Иногда это можно начинать делать и в 8, и в 9 лет, если вы явно видите, что ваш ребенок в этом нуждается.