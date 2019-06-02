Боевой раскрас: семь распространённых ошибок в макияже

О самых простых и распространённых ошибках в макияже поговорим в данном материале. Хотя бы одну из них ты точно совершала!

Ошибка 1: неподготовленная кожа

Ты сразу на носишь на лицо тональник или пудру? Поздравляем, ты в числе тех, кто совершает непростительную ошибку. Ведь без подготовки тональный крем выдаст на лице любую неровности, шелушение. Поэтому следует пользоваться предварительно лёгким увлажняющим кремом или же основой под макияж.

Ошибка 2: неправильный тон

Если вы подбираете тональный крем темнее или светлее реального оттенка, то тоже совершаете довольно распространённую ошибку. Ведь тон должен быть в тон естественному цвету кожи. Макияж не терпит подобных ошибок. В таком случае лицо просто превратится в маску.

Ошибка 3: графичные брови

Естественность сейчас в моде. А воьют графичные, архитектурные брови - нет. Если не хочешь выглядеть нелепо, то забудь о татуаже, карандаше и походах к непрофессионалам. Важно создать такие брови, которые будут украшением твоего лица, а не уродством.

Ошибка 4: карандаш для губ темнее помады

Прошёл век, когда макияж подобного рода был в моде. Сейчас нужно соблюдать баланс. В принципе использовать карандаш для губ особо не требуется. Он нужен для того, чтобы сдержать помаду от растекания. Но современные средства способны удерживаться и не расползаться на протяжении длительного времени. А если и хочется использовать карандаш, то он должен быть в тон помаде или блеску для губ.

Ошибка 5: скулы с помощью румян

Да, действительно скульптурирование лица пользуется популярностью в макияже. Хоть и отходит на второй план перед Естественностью и лёгким румянцем. Но большинство девушек, к сожалению, не умеют правильно выполнять скульптурирование. В итоге получаются рыжие щеки, которые видно в

Ошибка 6: много хайлайтера

С этим косметическим средством есть вероятность нагрешить не меньше, чем с остальными средствами. Можно переборщить так, что кожа будет светиться, как новогодняя елка. Иногда же макияж может выглядеть ещё ужаснее - кожа будет словно жирная. Помните, что наносить средство нужно только на верхнюю часть скулы, ямочку над верхней губой, над спинку носа или во внутренние уголки глаз. Не нужно бояться применять хайлайтер, главное делать это в меру.

Ошибка 7: вечерний макияж на каждый день