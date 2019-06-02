Учёные выяснили, почему замороженные овощи и фрукты полезнее свежих

Замороженные фрукты и овощи могут содержать столько же витаминов и минералов, а иногда даже больше, чем свежие. Об этом сообщает CNN со ссылкой на учёных Университета штата Северная Каролина.

«С точки зрения сохранения продуктов заморозка является наилучшим способом. Таким образом, все полезные растительные соединения, которые есть в свежих зрелых плодах, доступны человеку после разморозки», — пояснила Мэри Энн Лила, директор Института здоровья растений.

Как пояснили эксперты, замороженные фрукты «собираются на пике зрелости», когда они содержат наибольшее количество минералов и витаминов. Затем продукция быстро замораживается и упаковывается с применением азота, что позволяет сохранить все питательные вещества.

В свою очередь овощи перед заморозкой бланшируются, благодаря чему они не обесцвечиваются, не темнеют и не теряют вкус. В противном случае зелёные овощи могут приобретать сероватый или коричневатый вид.

Исследователи отмечают, что замороженные фрукты и овощи, собранные на пике зрелости, легко компенсируют любые потери питательных веществ в человеческом организме, поскольку могут содержать на 10–50% больше витаминов и минералов по сравнению со свежими.