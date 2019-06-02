День здорового питания: важность отказа от излишеств в еде

Чтобы напомнить людям о том, что излишества в еде не приводят ни к чему хорошему, придумали специальный день. Его инициировали те, кто ведет правильный образ жизни. Этот праздник носит название День здорового питания или День отказа от излишеств в еде, пишет Joinfo.ua.

Что по этому поводу думают учредители праздника

По их мнению, наибольшую пользу организму приносят простые продукты, приготовленные собственноручно. От полуфабрикатов, всевозможных снеков, сладостей, мучных изделий следует отказываться, или, хотя бы, сводить их количество к минимуму.

Для здоровья организма важны клетчатка, минералы и витамины, а они содержаться в овощах, фруктах, крупах, необработанном нежирном мясе, рыбе и морепродуктах. К вопросу питания следует подходить с полной ответственностью и находить время для приготовления полезных блюд. Пища – это не средство эмоционального удовлетворения. Это – способ восполнить недостаток энергии. Известный диетолог говорил о том, что люди должны есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть.

Правила здорового питания

Не перекусывайте и не ешьте за компанию

Попробуйте отказаться от излишеств, например, перекусов между приемами пищи. Возможно, поначалу вам будет сложно, но потом вы начнете чувствовать себя прекрасно и больше не захотите возвращаться к столь вредной привычке.

Не ешьте «за компанию» или потому что просто подошло время обеда или ужина. Если вы не чувствуете голода, то сдвиньте время приема пищи. Не следует также поглощать различные вкусности только потому, что они находятся в свободном доступе. Поверьте, вам никто не помешает съесть вожделенный продукт в тот момент, когда в этом возникнет настоящая необходимость.

Научитесь распознавать ложный голод

Иногда голод одолевает нас вскоре после плотного обеда или ужина. Это чувство может оказаться ложным. Чтобы это понять, не спешите накрывать на стол. Успокойтесь, примите прохладный душ, отвлекитесь на прочтение книги или просмотр фильма. Голод отступит.

Зачастую чувство голода приходит по той причине, что организм ощущает потребность в жидкости. Почувствовав аппетит, выпейте воды с лимоном или заварите травяной чай. Не забывайте, что норма для взрослого человека в сутки должна составлять полтора литра жидкости. Диетологи рекомендуют выпивать стакан воды за полчаса перед каждым приемом пищи.

Долго пережевывайте пищу

Принимая пищу в усиленном темпе, вы можете съесть больше, чем необходимо. Медленно и тщательно пережевывайте каждый кусочек. В таком случае мозг будет в правильном ритме принимать сигналы о насыщении.