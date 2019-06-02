Принцесса Монако вышла замуж за российского продюсера

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам были вместе более двух лет. И недавно они решили узаконить свой союз. Жених и невеста сначала не могли определиться с датой свадьбы, ее пришлось перенести. Причиной этого стала новость о том, что племянница князя Монако и внучка Грейс Келли, Шарлотта Казираги, ждет ребенка. Малыш появился на свет в 2018 году.

Торжественное событие Казираги прошло в эту субботу, первого июня. Церемония состоялась в Монако: регистрация брака была проведена в государственных залах дворца Гримальди, где в свое время поженились Грейс Келли и князь Ренье, принцесса Каролина, а также двое братьев Шарлотты — Пьер и Андреа Казираги. Стоит отметить, что на праздник были приглашены только самые близкие, в том числе глава государства — дядя невесты, князь Альбер II.

Для торжества Шарлотта выбрала платье, декорированное бантами, и светлые туфли. У ее избранника был элегантный костюм синего цвета и галстук в серой гамме. Днем братья принцессы сбросили жениха в бассейн. Видео с вечеринки появились в социальных сетях. Вечером молодоженов ждал концерт живой музыки.

Однако на этом череда приятных событий в жизни пары не закончилась. В конце следующего месяца семья монархов будет отмечать свадьбу Шарлотты и Дмитрия во второй раз. Предположительно, торжество пройдет либо на юге Франции, либо на итальянском острове Пантеллерия.