Нечаянный твит открыл всему миру, что практически у каждой девушки есть родинка на одном и том же месте

Пользователи твиттера нашли странное совпадение: у многих девушек со всего мира есть одинаковые родинки в центре запястья. В сети бурно обсуждают эту загадку, а тысячи девушек ее подтверждают, делясь фотографиями своих рук, пишет Adme.ru.