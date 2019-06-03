Нечаянный твит открыл всему миру, что практически у каждой девушки есть родинка на одном и том же месте

Пользователи твиттера нашли странное совпадение: у многих девушек со всего мира есть одинаковые родинки в центре запястья. В сети бурно обсуждают эту загадку, а тысячи девушек ее подтверждают, делясь фотографиями своих рук, пишет Adme.ru.
Началом массового обсуждения послужил вот этот твит
ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj— aaryn ✰ (@aarynwhitley) 22 May 2019
Неожиданно множество девушек нашли у себя такую же и запустили целый флешмобъ
На самом деле есть 2 причины этого феномена
- Родинки и веснушки появляются под воздействием солнечного света на открытых участках кожи. Руки, лицо и плечи больше подвержены ультрафиолетовому излучению, чем, например, бедра и живот. Кроме того, запястье всегда находится на виду.
- При этом существует и такое явление, как склонность к подтверждению своей точки зрения. Это возможность человека видеть и искать доказательство только той информации, которая подходит под его взгляды. Массовость этого флешмоба как раз и подтверждает этот феномен: простое совпадение перестраивается в разряд закономерности.
А теперь главный вопрос: у вас есть такая родинка?