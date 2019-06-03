Сколько нужно ходить каждый день чтобы похудеть – мнение экспертов

Люди, которые привыкли вести активный образ жизни, реже жалуются на здоровье, чем те, кто много сидит на рабочем месте или лежит на диване перед телевизором. А сколько же нужно ходить, чтобы избавиться от лишних килограммов, расскажет Joinfo.ua.

Можно ли похудеть с помощью ходьбы?

Можно! Но, для этого нужно знать, сколько именно шагов нужно совершать в день.

Часто мы слышим цифру в 10 000 шагов. Такая прогулка будет очень полезна для укрепления общего состояния организма и иммунитета, но к похудению она вряд ли приведет.

Эксперты полагают, что всем желающим избавиться от лишних килограммов, необходимо ежедневно преодолевать расстояние в 10 километров, что эквивалентно примерно 12 000 шагам или 2,5-3 часам времени.

Стоит ли ожидать чудес в похудении с помощью ходьбы?

А вот это вряд ли.

Во-первых, если вы решили худеть, нужно помнить о том, что действовать нужно систематически. То есть нельзя неделю не ходить, а потом за два дня нашагать 20 километров. Конечно, с таким подходом приобрести стройные формы не получится. Ходить нужно каждый день и совершать не менее 12 000 шагов. Следить за выполнением последнего условия можно с помощью приложений для смартфона, часов или браслетов, которых в продаже представлено великое множество – всех форм, расцветок и размеров.