Сколько нужно ходить каждый день чтобы похудеть – мнение экспертов

Ежедневная ходьба – это один из лучших способов привести свое тело в норму. Эксперты рассказали, стоит ли ждать чуда от вечерних прогулок.
Люди, которые привыкли вести активный образ жизни, реже жалуются на здоровье, чем те, кто много сидит на рабочем месте или лежит на диване перед телевизором. А сколько же нужно ходить, чтобы избавиться от лишних килограммов, расскажет Joinfo.ua.
Можно ли похудеть с помощью ходьбы?
Можно! Но, для этого нужно знать, сколько именно шагов нужно совершать в день.
Часто мы слышим цифру в 10 000 шагов. Такая прогулка будет очень полезна для укрепления общего состояния организма и иммунитета, но к похудению она вряд ли приведет.
Эксперты полагают, что всем желающим избавиться от лишних килограммов, необходимо ежедневно преодолевать расстояние в 10 километров, что эквивалентно примерно 12 000 шагам или 2,5-3 часам времени.
Стоит ли ожидать чудес в похудении с помощью ходьбы?
А вот это вряд ли.
Во-первых, если вы решили худеть, нужно помнить о том, что действовать нужно систематически. То есть нельзя неделю не ходить, а потом за два дня нашагать 20 километров. Конечно, с таким подходом приобрести стройные формы не получится. Ходить нужно каждый день и совершать не менее 12 000 шагов. Следить за выполнением последнего условия можно с помощью приложений для смартфона, часов или браслетов, которых в продаже представлено великое множество – всех форм, расцветок и размеров.
Во-вторых, ходьба станет еще более эффективной, если наряду со спортом вы будете придерживаться правильного питания. Исключите на время похудения из рациона сладости, мучные изделия и газированные напитки, заменив их большим количеством овощей и фруктов. Вот увидите – результат не заставит себя долго ждать!