Как приготовить лимонад самостоятельно: рецепты вкусного летнего напитка

Лимонад был, есть и остаётся одним из самых популярных летних напитков. Вот только разница между покупным и самодельным лимонадом – огромна. Причём не только по вкусу, но и по пользе для здоровья.
- Как минимум, домашний лимонад не содержит всех тех консервантов, красителей, добавок и прочей гадости, которые производители добавляют в свои напитки, превращая их в какие-то химические коктейли, пишет Joinfo.ua. Рассказываем о нескольких рецептах домашнего лимонада, который вы вполне себе сможете приготовить самостоятельно.
Лимонад классический
- Два средних лимона
- 100-200 грамм сахара (по вкусу)
- Литр воды
Лимоны тщательно моем, затем – обдаём кипятком. Нарезаем дольками или ломтиками, складываем в кастрюлю или миску. Засыпаем кусочки сахаром и оставляем на пару часов – пропитаться и настояться. Можно как в тепле, так и в холоде – главное, чтобы не под прямыми солнечными лучами. Когда пройдёт нужное время – просто заливаем лимоны кипятком и ждём ещё час. Перед употреблением – охладить. Можно даже кубики льда добавить.
Лимонад мятный
- Два лимона
- 2,5 литра воды
- Полстакана сахара
- 30 листочков мяты (свежей)
Лимоны ошпариваются кипятком, очищаются от цедры и выживаются в какую-нибудь емкость. Листья мяты заливаем водой на 20 минут. Особенно это важно, если мята сушеная. Цедру, жмых и листья мяты отправляем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Как закипит – добавляем сахар и перемешиваем. Даём напитку остыть, добавляем лимонный сок. Процеживаем и переливаем в какой-нибудь кувшин.
Лимонад для похудения
- Два лимона
- 50 грамм мёда
- 50 грамм сахара
- 3 сантиметра корня имбиря
- 2 стакана воды
Помогает не только жажду утолять, но и повышает эффективность метаболизма, за счёт чего жир сжигается быстрее. Корень имбиря натирается на мелкой тёрке. Лимоны ошпариваются кипятком и очищаются от цедры. Цедру смешиваем с имбирём, заливаем водой, доводим до кипения, добавляем сахар и оставляем остывать. Отдельно смешиваем сок из выдавленных лимонов и мёд. Добавляем полученную смесь в остывший отвар цедры и имбиря, смешиваем, процеживаем, даём охладиться в холодильнике. Сахар можно и не добавлять, но тогда напиток может показаться излишне кислым. Впрочем, никто не мешает добавить больше мёда – он в любом случае полезнее.