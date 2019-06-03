Как приготовить лимонад самостоятельно: рецепты вкусного летнего напитка

Как минимум, домашний лимонад не содержит всех тех консервантов, красителей, добавок и прочей гадости, которые производители добавляют в свои напитки, превращая их в какие-то химические коктейли, пишет Joinfo.ua. Рассказываем о нескольких рецептах домашнего лимонада, который вы вполне себе сможете приготовить самостоятельно.

Лимонад классический

Два средних лимона

100-200 грамм сахара (по вкусу)

Литр воды

Лимоны тщательно моем, затем – обдаём кипятком. Нарезаем дольками или ломтиками, складываем в кастрюлю или миску. Засыпаем кусочки сахаром и оставляем на пару часов – пропитаться и настояться. Можно как в тепле, так и в холоде – главное, чтобы не под прямыми солнечными лучами. Когда пройдёт нужное время – просто заливаем лимоны кипятком и ждём ещё час. Перед употреблением – охладить. Можно даже кубики льда добавить.

Лимонад мятный

Два лимона

2,5 литра воды

Полстакана сахара

30 листочков мяты (свежей)

Лимоны ошпариваются кипятком, очищаются от цедры и выживаются в какую-нибудь емкость. Листья мяты заливаем водой на 20 минут. Особенно это важно, если мята сушеная. Цедру, жмых и листья мяты отправляем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Как закипит – добавляем сахар и перемешиваем. Даём напитку остыть, добавляем лимонный сок. Процеживаем и переливаем в какой-нибудь кувшин.

Лимонад для похудения

Два лимона

50 грамм мёда

50 грамм сахара

3 сантиметра корня имбиря

2 стакана воды