Летнее меню: топ-5 блюд и продуктов для идеальной фигуры

Для того, чтобы быть здоровым и чувствовать себя полным сил летом, нужно правильно питаться. В жаркое время года на вашем столе должны обязательно присутствовать свежие овощи и фрукты, а от сладостей и жирных блюд лучше отказаться, считает Joinfo.ua.

Какие же продукты помогут нам бороться с жарой и позаботятся о нашей фигуре этим летом?

Арбуз

Эта вкусная ягода содержит 92% воды и очень полезна летом. В дополнение к тому, что его можно есть отдельно, арбуз также может быть отличным составляющим салатов и ​​соков. Этот вкуснейший и любимый многими подарок лета очень удачно сочетается с манго, из двух этих ингредиентов можно приготовить чудесный коктейль!

Сок сахарного тростника

Сок сахарного тростника чрезвычайно популярен в Индии, где летние температуры действительно высоки. Этот напиток делается из 70% сока сахарного тростника и 30% сока сахарной свеклы. Помимо того, что это хорошее лекарство от жары, сок помогает регулировать уровень сахара в крови. Природная глюкоза, содержащаяся в нем, заменяет потерю глюкозы в организме, которая происходит при высоких температурах воздуха.

Лимонад

Нет ничего лучше, чем свежевыжатый лимонный сок! Слегка кислый, но в то же время освежающий, он является настоящим лекарством от жары! Сочетание лимонного сока, льда, воды и небольшого количества сахара делает этот напиток легким и способным быстро понизить температуру тела. Благодаря высокому уровню натрия и калия, лимонад подарит вам бодрость и отличное самочувствие даже в самый жаркий летний день!

Огурцы

Невозможно представить себе по-настоящему летний салат, в состав которого не входят огурцы. Овощ, содержащий в себе 90% воды, является отличным помощником в борьбе с высокой температурой тела. Огурцы также богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, что делает их еще более полезными для организма летом.

Огурцы можно есть просто в сыром виде, слегка присыпав солью, или же приготовить освежающий огуречный сок, который подарит вам молодость, здоровье и красоту!

Йогурт