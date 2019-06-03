Что носить летом 2019: лучшие стильные комбинации

Какие цвета в одежде вы предпочитаете? Сколько людей, столько и мнений по этому поводу. Тех, кто делает выбор в пользу ярких оттенков, хотим обрадовать: летом 2019 в моде – яркие расцветки, поэтому пора пополнить свой гардероб чем-нибудь веселеньким.
Но здесь возникает еще один закономерный вопрос: как и куда все это носить? Стилисты дали свое пояснение. В чем его суть, пояснит Joinfo.ua.
Все цвета радуги - в вашем шкафу
В моду входят цветочные мотивы, узоры в виде точек, полоска, золотые и серебряные блестки. Снова ведущие позиции займет животный принт. Все новое, как известно, хорошо забытое старое. Поэтому, если в вашем шкафу остались блузки, платья и футболки, окрашенные под зебру, леопарда или змею, смело извлекайте их оттуда и выводите в люди. Теперь за это вас никто не осудит! Носить яркую одежду можно куда угодно, даже в офис, если там не установлен жесткий дресс-код.
Не забывайте дополнять образ стильными и не менее яркими аксессуарами. Помните, что говорила Коко Шанель?
«Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится носить золото».
Нынешнее лето – подходящее время подчеркнуть свой безупречный вкус, так как украшения, выполненные из недрагоценных материалов в моде, как никогда.
Сочетайте несочетаемое
Стилисты говорят, что для этого нужно обладать не просто хорошим, а безупречным вкусом, а также – неиссякаемой фантазией. В 21 веке – полным-полно несоответствий, которыми уже никого не удивишь. И одежды это также касается.
Сочетание грубого и нежного красит женщину любого возраста. Например, бейсболка, надетая вместе с ярким костюмом и рубашкой, придаст вам неповторимость. Не следует стесняться надевать не совсем обычные вещи. Таким образом вы подчеркнете свою индивидуальность. Главное, чтобы элементы гардероба гармонировали друг с другом.
При этом образ рекомендуется дополнять объемными украшениями, которые, как мы уже сказали, снова в моде в нынешнем сезоне.
Импровизируйте, добавляйте в свой гардероб ярких красок, поднимайте настроение себе и окружающим. И лето 2019 пройдет на волне позитива.