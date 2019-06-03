Что носить летом 2019: лучшие стильные комбинации

Но здесь возникает еще один закономерный вопрос: как и куда все это носить? Стилисты дали свое пояснение. В чем его суть, пояснит Joinfo.ua.

Все цвета радуги - в вашем шкафу

В моду входят цветочные мотивы, узоры в виде точек, полоска, золотые и серебряные блестки. Снова ведущие позиции займет животный принт. Все новое, как известно, хорошо забытое старое. Поэтому, если в вашем шкафу остались блузки, платья и футболки, окрашенные под зебру, леопарда или змею, смело извлекайте их оттуда и выводите в люди. Теперь за это вас никто не осудит! Носить яркую одежду можно куда угодно, даже в офис, если там не установлен жесткий дресс-код.

Не забывайте дополнять образ стильными и не менее яркими аксессуарами. Помните, что говорила Коко Шанель?

«Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится носить золото».

Нынешнее лето – подходящее время подчеркнуть свой безупречный вкус, так как украшения, выполненные из недрагоценных материалов в моде, как никогда.

Сочетайте несочетаемое

Стилисты говорят, что для этого нужно обладать не просто хорошим, а безупречным вкусом, а также – неиссякаемой фантазией. В 21 веке – полным-полно несоответствий, которыми уже никого не удивишь. И одежды это также касается.

Сочетание грубого и нежного красит женщину любого возраста. Например, бейсболка, надетая вместе с ярким костюмом и рубашкой, придаст вам неповторимость. Не следует стесняться надевать не совсем обычные вещи. Таким образом вы подчеркнете свою индивидуальность. Главное, чтобы элементы гардероба гармонировали друг с другом.

При этом образ рекомендуется дополнять объемными украшениями, которые, как мы уже сказали, снова в моде в нынешнем сезоне.