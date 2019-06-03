Галерея: смотрите, какая яркая публика собралась на лекцию о Моне и Ренуаре в самом центре Таллинна

В гастробаре «TAR TAR Köök+Baar» прошла лекция на одну из самых интригующих тем в мире искусства под названием: «Искусство света: Оскар Клод Моне и Пьер-Огюст Ренуар».
Оскар Клод Моне и Пьер-Огюст Ренуар, их связывали долгие годы дружбы, они учились в парижском ателье Глейра, работали на пленэре, им пришлось пережить отсутствие признания, нищету и насмешки публики.
Ренуар писал:
«Я давно бы от всего отступился, не поддержи меня старина Моне».
Во время встречи обсудили о становлении этих «мятежных» художников, рассмотрели карикатуры Моне, «перламутровый и «энгрский» периоды Ренуара. Узнали несколько забавных фактов о возникновении импрессионизма. Выяснили, почему Ренуар отдавал предпочтение жанру портрета, а Клод Моне - пейзажам.
Узнали как проходили вечера Мулен де ла Галетт, а также почему Клод Моне любил работать в Нормандии, на модных курортах Довиль и Трувиль.
Всех гостей ожидал бокал игристого шампанского вместе с вкуснейшими закусками от шеф-повара гастробара «TAR TAR KÖÖK+BAR» Дмитрия Жука.
Организаторы проекта ART Showcase приглашают посетить следующую лекцию: «Искусство как света: Винсент Ван Гог и Поль Гоген», которая состоится 20 июня в гастробаре TAR TAR köök+baar, по адресу Narva mnt 7.