Галерея: смотрите, какая яркая публика собралась на лекцию о Моне и Ренуаре в самом центре Таллинна

Оскар Клод Моне и Пьер-Огюст Ренуар, их связывали долгие годы дружбы, они учились в парижском ателье Глейра, работали на пленэре, им пришлось пережить отсутствие признания, нищету и насмешки публики.

Ренуар писал:

«Я давно бы от всего отступился, не поддержи меня старина Моне».

Во время встречи обсудили о становлении этих «мятежных» художников, рассмотрели карикатуры Моне, «перламутровый и «энгрский» периоды Ренуара. Узнали несколько забавных фактов о возникновении импрессионизма. Выяснили, почему Ренуар отдавал предпочтение жанру портрета, а Клод Моне - пейзажам.

Узнали как проходили вечера Мулен де ла Галетт, а также почему Клод Моне любил работать в Нормандии, на модных курортах Довиль и Трувиль.

Всех гостей ожидал бокал игристого шампанского вместе с вкуснейшими закусками от шеф-повара гастробара «TAR TAR KÖÖK+BAR» Дмитрия Жука.